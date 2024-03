Kezdjük a napot egy listával!

Csak addig tűnnek kaotikusnak az előttünk álló feladatok, amíg nem rendszerezzük őket! Már a nap kezdetén írjuk össze teendőinket, és hogy mi vár ránk! Ezzel nemcsak a gondolatainkat rendszerezzük, de könnyebben átláthatjuk, mi az, amit az adott napon el kell intéznünk. Priorizáljuk a lista elemeit, kezdjük a legfontosabbakkal, a halaszthatatlanokkal – vagy épp azzal a feladattal, amihez a legkevésbé van kedvünk. Ha ugyanis már a legelején túlesünk rajta, az erőt ad a többi teendőhöz is!

Tegyünk rendet!

Ha rendetlenség uralkodik körülöttünk, jegyzeteink, mappáink és dokumentumaink átláthatatlanok, az még a legegyszerűbb munkafeladatokat is megnehezíti. Ha körülöttünk káosz uralkodik, akkor előbb-utóbb a fejünkben is az lesz! A rendrakás segít gondolatainkat is rendszerezni, a tiszta és áttekinthető környezetben pedig a munkavégzés is sokkal könnyebb.

Menjünk ki a levegőre!

Elvesztettük a fonalat a feladatok között? Nem tudunk koncentrálni? Figyelmünk folyton elkalandozik? Tegyünk egy sétát a szabadban! A friss levegő segít egy kicsit kikapcsolni, felfrissülni, és erőt ad a nap hátralévő részéhez. Mindössze pár perc is elég lehet a szabad ég alatt ahhoz, hogy megújult tudatállapotban vághassunk neki az előttünk álló feladatoknak! Sokszor az is segít, ha csak kimegyünk az erkélyre, a szomszéd utcákon sétálunk egy kicsit, vagy ebédünket a közeli parkban fogyasztjuk el.

Használjuk a koffeint és a cukrot stratégikusan!

Fáradtság és kimerültség esetén hajlamosak vagyunk szinte azonnal koffein és cukor után nyúlni, egy idő után azonban ezzel inkább ártunk, mint használunk magunknak. A túl sok kávéfogyasztás hatására immunissá válhatunk a koffeinre és még az esti alvásunkat is megzavarhatjuk, amivel akár a másnapunkat is tönkretehetjük. A túlzott cukorfogyasztás szintén nem tesz jót az egészségnek, ráadásul étvágyunkat is elrontja, amivel szintén saját produktivitásunk ellen dolgozunk.

Épp ezért fogjuk vissza ezek fogyasztását: inkább reggel és délelőtt vigyünk be ilyesmit a szervezetünkbe, és ilyenkor is figyeljünk oda a mennyiségre. A koffeinre és cukorra is igaz, hogy csak kis adagban jelent gyógyírt a fáradtság ellen!

Kényelem mindenek előtt!

Csak akkor tudjuk hatékonyan elvégezni munkánkat és feladatainkat, ha testünkkel minden rendben van és kényelmesen érezzük magunkat a bőrünkben. Hordjunk kényelmes ruhát és cipőt, az ülőmunkát pedig végezzük ergonomikus székben, amely segít a helyes testtartásban!

Előfordulhat azonban, hogy mindezek ellenére és feszültek vagyunk és úgy érezzünk, eluralkodik rajtunk a stressz. Az ilyen helyzetekben nyújtanak segítséget a masszázsfotelek. Ezek segítenek relaxálni és izmaink megmozgatásával azok esetleges fájdalmát is enyhítik. Ha a munkahelyünkön nincs ilyen lehetőség, szerezzünk be egyet otthonunkba: a masszázsfotelek ma már széles körben elérhetőek, és elég csak pár percig beleülni egy ilyenbe a nap végén, máris sokkal jobban fogunk tudni aludni!

Étkezzünk helyesen!

Ha nincs rendben az étkezésünk, az nemcsak közérzetünkre, de egészségünkre és koncentrációnkra is hatással van! Igyekezzünk változatosan, kiegyensúlyozottan táplálkozni, és figyeljünk oda, hogy minden tápanyagból megfelelő mennyiséget vigyünk be szervezetünkbe. Az sem mindegy, mikor és mennyi eszünk: egy kései, nehéz vacsora rontja az alvásminőséget, egy megterhelő ebéd után pedig akár órákig fáradtnak érezhetjük magunkat.

Fogyasszunk elég folyadékot!

A tapasztalatok szerint az emberek többsége nem fogyaszt elég vizet napközben, hiszen csak akkor iszik, amikor szomjasnak érzi magát – ez azonban már a folyadékhiány jele. A fejfájás, fáradtság vagy ingerültség sok esetben mindössze azzal is enyhíthető, ha jobban odafigyelünk a vízivásra. Folyamatosan tartsunk magunk mellett egy vizes palackot, amibe bármikor belekortyolhatunk – így biztos, hogy nem felejtünk el eleget inni!

Vitaminok és táplálékkiegészítők

Ezek természetesen nem pótolják a kiegyensúlyozott táplálkozást, ám előfordulhat, hogy csak valamilyen vitaminhiány miatt érezzük gyengének és fáradtnak magunkat. Az őszi-téli hónapokban például jellemzően kevesebb zöldséget és gyümölcsöt eszünk, így szükségünk lehet plusz C-vitaminra. Ehhez hasonlóan a kevesebb napsütés miatt érdemes ilyenkor táplálékkiegészítőkkel pótolni testünkben a D-vitamint.

Figyeljünk oda az alvásunkra!

Egy pihentető alvás után nincs az a zűrös nap, amit ne tudnánk leküzdeni! Épp ezért, ha túl stresszesnek érezzük magunkat, érdemes jobban odafigyelni alvásunkra is: feküdjünk le időben, közvetlenül az alvás előtt kerüljük a kék fényt kibocsátó elektronikai készülékeket, és vizsgáljuk meg azt is, hogy a szoba hőmérséklete, a párnánk és a matracunk valóban a maximális kényelmünket szolgálja-e!

Most már láthatjuk, hogy néhány egyszerű trükkel még a legzűrösebb, legrohanósabb napunkat is kellemessé varázsolhatjuk, és újult erővel vághatunk neki az előttünk álló kihívásoknak