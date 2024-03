– A disznóvágás – és a háztáji állattartás, - feldolgozás – a magyar kultúra alapvető része, annak továbbörökítése, hagyományának megőrzése – emelte ki Zsolt. – A szalóki fesztivál pont erre hivatott, hiszen akik hozzánk ellátogatnak, nem csak maradandó élményben lesz részünk, hanem felidézhetik gyermekkoruk disznóvágást is.

Idén is különleges programokkal készülnek a szalóki böllérfesztiválra, árulta el Pataki Zsolt

Fotó: Nagy Balázs

A 16. Abádszalóki Böllérfesztiválon, március kilencedikén reggel hat órától a csapatok a hajnali órákban vágnak le egy-egy disznót, melyeket a kialakított portáikon, a közönség előtt dolgoznak fel a nap folyamán. Az érdeklődőket árusok, helyi termékek, népi múzeum és jelmezek, néptánc, továbbá népzene szórakoztatja a Füzes kempingben.

– Hűek maradunk a hagyományokhoz, így az udvarokban a látogató akár már reggel hat órától végig kísérheti a disznótort – folytatta a fesztivál igazgatója. – A gyermekkorunk hangulatát idéző eseményen mi magunk is részei lehetünk a látottaknak.

A csapatok mini udvarokat építve, a régi díszlettel idézik fel bennünk az annakidején átélt miliőt.

– A hagyományok mellett természetesen évről évre mi magunk is megújultunk – mesélte tovább Zsolt. – Idén például táncsátrat hozunk létre, amely lehozza a színpadról a népi zenét és hangulatot, így bárki könnyen részesévé válhat. Egy szabadtéri múzeummal is készülünk, ami olyannyira interaktív, hogy a néző akár magára is öltheti a népi viseleteket. Mindemellett csapataink is a népi hagyományokhoz hűen dekorációval és hangulattal készülnek. A reggel hattól kezdődő rendezvényen pedig a malacfogás és a sertésfeldolgozás folyamatait is végigkísérheti az érdeklődő.