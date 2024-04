Hála a Szolnok és térségében élő sok segítő szándékú önkéntesnek, már második plazmaállomását nyitja meg Szolnokon a Plazma Center. A plazmaadók kényelmesebb és gyorsabb kiszolgálása érdekében egy vadonatúj plazma központ nyílik a Széchenyi városrészben, a Széchenyi körút 14 szám alatt.

Vadonatúj plazma központ nyílik Szolnokon, a Széchenyi városrészben

Forrás: Beküldött fotó

A Plazma Center Széchenyi könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, gyalogosan, illetve autóval is, hiszen a közelben buszmegállók és két ingyenes parkoló és elhelyezkedik.

Miért fontos a plazmaadás?

A vér két részből áll: sejtes elemekből és plazmából - mely a gyógyszerkészítés szempontjából fontos fehérjéket tartalmaz, és mesterséges úton nem állíthatók elő. A plazmalevételt (plazmaferezist) egy speciálisan erre a feladatra megalkotott gép végzi. A folyamat részeként a levett vért plazmára és vérsejtekre, valamint vérlemezkékre bontja majd a plazmán kívüli alkotóelemeket visszajuttatja a véráramba.

A vérplazmaadományoknak köszönhetően készülnek el azok az életmentő gyógyszerek, amelyek nélkül lehetetlen volna kezelni az olyan súlyos betegségeket, mint például a vérzékenység, a májelégtelenség vagy a különböző, immunhiányos állapotok. Ehhez a küldetéshez immár 7 éve járulnak hozzá a center plazmaadói.

A Széchenyi körúton található Plazma Center új és modern környezetben várja a plazmaadókat hétfőtől szombatig, 7:00 és 18:30 óra között.

A nyitás hetében április 15. és 20. között egy héten keresztül az alkalmasító akción felül nyereményjátékokkal, meglepetésekkel várják a plazmaadókat a centrum dolgozói. A center kabalája, Pelikán Panna lufival kedveskedik majd, a hangulatért pedig Dj Eszenyi lesz a felelős. Aki a nyitó héten részt vesz alkalmassági vizsgálatok, azok között 6 darab belépőt sorsolunk ki a Palacsinta Fesztiválra.

Aki plazmaadóvá szeretne válni, annak először egy teljeskörű egészségügyi állapotfelmérésen kell részt vennie, úgynevezett alkalmassági vizsgálaton, mely eredménye 1 hét alatt érkezik meg. Ezt követően sikeres alkalmasság esetén sor kerülhet az első plazmaadásra. Azok, akik most áprilisban részt vesznek a vizsgálaton, majd május 31-ig életük első négy plazmaadása is megtörténik, Ők akár 100.000 forint készpénzt is bezsebelhetnek új plazmaadóként. Rendszeres plazmaadóként minden 5. alkalommal fehérjevizsgálat, majd minden 15. alkalommal teljes nagylaborra kerül sor, így folyamatosan sepecifikus szűrővizsgálatokon vesznek részt, mellyel tájékoztatást kapnak az egészségügyi állapotukról.

Április 19-én, pénteken lesz a centrum ünnepélyes átadója, ahol a Plazma Center 200.000 forint pénzadománnyal járul hozzá a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkájához.

A ,,Zenéért” Alapítvány célkitűzése, hogy gondozza a városban élő tehetséges fiatal zenészpalántákat, akik így a zenei nevelés segítségével kibontakozhatnak. A Tisza Táncegyüttes egy Kárpát-medencei gyöngyszemmel prezentálja munkásságát, melynek célja a hagyományőrzés, a nemzeti kultúránk életbentartása, annak minél szélesebb körben való ismertetése.

A centrum dolgozói a nyitást követően azon dolgoznak majd, hogy a plazmaadók igényeit felmérve a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák az odalátogatók számára.

Természetesen az Ady Endre úton, a Pelikán Bevásárlóközpontban található Plazma Center is a megszokott módon tárt karokkal várja továbbra is a meglévő és leendő plazmaadó Hőseit!