Feladatkör az értékesítői pozíciók kapcsán

Az értékesítői pozíciók a feladatokat tekintve megannyi változatosságot mutathatnak, ugyanakkor általánosságban a potenciális ügyfelekkel való kommunikációra, kapcsolattartása épülnek. A munkakör betöltőinek alapvető felelőssége, hogy megtalálják a közös hangot a vevőikkel, felmérjék igényeiket, majd ezek alapján kihangsúlyozzák az általuk kínált termék vagy szolgáltatás legfontosabb előnyeit.

A tipikus értékesítői teendők közé tartozik továbbá a piackutatás, a piaci lehetőségek felmérése is. Ennek során az értékesítők egyebek mellett vizsgálják a versenytársakat, a vevők leggyakoribb igényit, majd ezek alapján visszajelzést adnak cégük számára, olykor pedig módosításokat is javasolhatnak, például az árképzéssel kapcsolatban.

A munkakör részeként mindemellett megjelenhetnek adminisztratív feladatok is. Ilyen lehet többek között az árajánlatok és szerződések kidolgozása, a beérkező ajánlatkérések és megrendelések kezelése, valamint a vevői adatbázisok kialakítása, vezetése is. Összességében tehát kimondottan sokrétű és változatos teendőkkel találkoznak az értékesítői állások megpályázói, amelyek egy jelentős részét kommunikációs és kapcsolattartói tevékenységek teszik ki, ugyanakkor emellett elemzői és adminisztrációs feladatok is felbukkanhatnak felelősségként.

Értékesítői állások Hevesen és környékén: elérhető pozíciók, elvárások

Heves állásajánlataiban szinte állandóak az értékesítői álláshirdetések. E tekintetben külön érdemes kiemelni a HevesAllas.hu weboldalát, amelynek felületén rendre változatos értékesítői pozíciók közül válogathatnak az álláskeresők. Példaként lehetne említeni a tipikus bolti értékesítői munkaköröket, de emellett a területi képviselői és az üzletkötői állások sem ritkák, amelyek feladatkörét jellemzően ugyancsak értékesítői feladatok adják.

Jellemző, hogy a belépő szintű értékesítői állások (pl. bolt értékesítő) esetében könnyen megugorható feltételeket szabnak a munkáltatók. Ezen állások kapcsán ugyanis a hangsúly az iskolai végzettségekkel vagy tapasztalatokkal szemben, sokkal inkább az olyan személyes tulajdonságokon van, mint például a kiváló kommunikációs képesség, a rugalmasság és az önállóság.

Az említett üzletkötői és területi képviselői állások kapcsán viszont már megjelenhetnek a kereskedelmi/üzleti kötődésű végzettségre, valamint az adott területen és iparágban szerzett jártasságra vonatkozó elvárások is. Emellett a pozíció jellegéből adódóan a B kategóriás jogosítvány is elengedhetetlen, sőt, ha az adott vállalat külföldi piacokon is érdekelt, akkor akár a nyelvtudás is. Mindezen kívül pedig felhasználói szintű számítógépes ismeretekre, kereskedelmi szemléletre és kiváló tárgyalástechnikára is szükség van az ilyen típusú munkák esetében a helytálláshoz.