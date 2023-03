Most éppen Kerkez Milos a sláger. Alig telik el nap, hogy a 19 éves magyar futballistáról ne röppenne fel új hír, természetesen összeboronálva valamelyik európai élcsapattal. A sportportálok egymással vetekedve fitogtatják jólértesültségüket, tudni vélik, a jelenleg a holland AZ Alkmaarban játszó ifjú labdarúgó hol folytatja a pályafutását a nyártól, mert abban biztosak, hogy nem marad ott, ahol most van.

A legújabb kiszivárogtatott kérő a Benfica, amelynek fő célja, hogy meghosszabbítsa első számú balhátvédje, Grimaldo június végén lejáró szerződését, aki már több ajánlatot is visszautasított, és ha nem sikerül megegyezni vele, akkor a portugál élcsapat lecsapna a magyar tehetségre. Olvasni azonban a francia Nice, az olasz Lazio és a spanyol Real Sociedad konok érdeklődéséről is, mások pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy korábbi klubjának, az AC Milannak visszavásárlási joga van a játékosra. Vagyis ha valaki egy adott összeget ajánl a fiatal szélső védőért, s ezt az ajánlatot a milánóiak is tartják, akkor ők nyerik a licitháborút. A Milan egyébiránt 2021 telén vette meg Kerkezt a Győrtől, majd egy évvel később kétmillió euróért adta el a hollandoknak.

Kerkez Milos valóban berobbant az utóbbi évben, tavaly júniusban emlékezetesen jól mutatkozott be a válogatottban a németek ellen Lipcsében,

s azóta Marco Rossi még háromszor tette be a csapatba. Alapember lett az AZ-ben, a 2022–2023-as idényben 36 tétmérkőzésen három gólt szerzett és hat gólpasszt adott. Érthető tehát, hogy a neve felkapottá vált, mondhatnánk, ilyen fiatalon, de ez szamárság lenne, hiszen Európa legnagyobb klubjai erre a korosztályra vadásznak. Aki húsz­éves korára nem befutott élvonalbeli játékos, az előtt nemigen áll nagy karrier, csak mi, magyarok beszélünk még 21-22 esztendős tehetségekről.

Óhatatlanul eszünkbe juthat az egy évtizeddel ezelőtti Dzsudzsák Balázs, akiről ugyancsak a naponta jelentek meg hírek, beszámolva a Real Madrid, a Liverpool vagy a Juventus komoly vételi szándékáról. A bennfentesek pontosan tudták, ez a marketing része, többnyire az elterelést vagy az árfelhajtást szolgálja, a már 109-szeres válogatott játékos sohasem oda igazolt, ahova a hírek alapján kellett volna.

Az több mint valószínű, hogy Kerkez Milos hamarosan elhagyja Alkmaart, reméljük, így lesz, és előrelép, de ne lepődjünk meg, ha nem a most említett klubok valamelyikében köt ki. Ez a média és a menedzserek különös játéka, amely olyan mint a futball: csak a végeredmény számít.