Ki a legeredményesebb jelenleg is aktív magyar sportoló? A válasz előtt egy pillanatra talán még a naprakész sportrajongók is elbizonytalanodnak. Sokan a gyermek­áldás után a visszatéréssel kacérkodó Hosszú Katinkát, netán a három egymást követő olimpián aranyérmes Szi­lágyi Áront neveznék meg, de természetesen a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta a helyes megfejtés.

Kozák Danuta nem csupán az aktív magyar sportolók közül a legeredményesebb, hanem Keleti Ágnes és Egerszegi Krisztina előtt valamennyi hölgy közül is a magyar sporttörténelemben. Mégsem szeret sütkérezni e szerepben, talán az említett két elődjénél is kevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt. Kedden például megjelent a Magyar Kajak-Kenu Szövetség nem is évzáró, tartalmát tekintve inkább évadnyitó sajtótájékoztatóján, külön interjút azonban nem kívánt adni. Véletlenül se nehezteljünk rá ezért, nem ebben a szerepkörben kell bizonyítania, hanem ma már elsősorban két gyermek édesanyjaként, emellett – ha győzi – kajakosként.

Kozák Danuta egyetlen karakteres mondatával így is pontosabb helyzetértékelést adott a magyar kajak-kenuról, mint a többi megjelent kommunikációsan fényesre csiszolt, kipárnázott nyilatkozatával. „A magyar női kajakról azt gondolom, hogy nem a nemzetközi mezőny szaladt el tőlünk, hanem mi lettünk egy picit gyengébbek” – mondta a januárban már a harminchetedik születésnapját ünneplő klasszis a női kajakos szakág idei és tavalyi gyengélkedéséről. Egyenes beszéd, ebből kell kiindulni. A mögöttünk hagyott két év visszaesését eddig nem tudtuk mire vélni. Kozák Danuta véleményéből az következik, hogy a generációváltás rögösebb, mint reméltük, s talán a magyar kajak-kenu kiapadhatatlannak hitt utánpótlásbázisánál is akadnak – remélhetőleg csak átmeneti – gondok.

Az idézett mondatot azonban derűlátóan is értelmezhetjük.

Ha nem a nemzetközi mezőny szaladt el mellettünk, akkor minden okunk megvan arra, hogy bizakodva várjuk Kozák Danuta második visszatérését.

Igaz, nagyobbik lánya születése után csak egy idényt (a 2017-est) hagyott ki, és 2018-ban még csak 31 éves volt, most viszont 2021-ben versenyzett legutóbb, ráadásul a gyerek­áldás mellett könyökműtéten is átesett, de ha kétgyermekes édesanyaként, közel a negyvenhez Birgit Fischer is tudott olimpiát nyerni, akkor Kozák Danuta miért ne lenne képes ugyanerre.

Vele kiegészülve a női négyesünk minimum éremesélyes lesz Tokióban, de a címvédés sem lehetetlen. Kozák Danuta pontosan tudja, miért vállalja ismét a mindennapok szenvedését.