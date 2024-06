Hinta-palinta. Mindenki kívülről fújja az ismert mondókát, amit a szülők unalomig ismételgetnek gyermekeiknek. A kislányom még mindig hintázni szeret a leginkább a játszótéren. Szerencsére már lökni sem kell, de emlékeimben még élénken élnek az első évek, amik mondókázással és természetesen folyamatos hintáztatással teltek.

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Illusztráció

Nemcsak az udvaron, hanem a lakásban is volt erre a célra felszerelve egy eszköz, amiben nemegyszer el is aludtak a gyerekek. A napokban olvastam, hogy ez a tevékenység nemcsak jó móka, hanem rendkívüli módon fejleszti is a gyerekeket. Ennek ismeretében én is gyakrabban hódolok majd ennek a szenvedélynek. Nekem sem árthat...