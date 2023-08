– Egykori válogatott 400 gátasként mit szól a Warholm-ügyhöz?

– Nekem is feltűnt, hogy gát mellett lendített, de örülök, hogy nem zárták ki, a mozdulat nem befolyásolta az idejét. A vb szempontjából is jó döntés, hiszen várjuk az emberfeletti teljesítményeket, és Warholm képes is rá. Az olaszok hozzáállását viszont nem tartom sportszerűnek.

– Melyik a 400 gát kapcsán a legerősebb emléke?

– Amikor az abádszalóki születésű Szalai József 1980-ban a Budapest Nagydíjon 300 méterig tartotta a lépést az olimpiai bajnok Edwin Moses-szel, és 49,64-gyel ért célba. Mindezt a szolnoki salakos pályán edzve... Lenyűgöző teljesítmény volt!

– Mit vár a szerdán bemutatkozó Szilágyi Rékától?

– Réka kapcsán megdobban a szívem, hiszen nálunk kezdett sportolni, és vált gerelyhajítóvá. Nagyon örülnék, ha döntőbe jutna.

A budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos cikkeinket itt olvashatja.