Egyik szemünk sír, a másik üveg: itt a Honor csúcsmobil

Kitűnő okostelefont mutatott fel a Honor tegnap Londonban: csak éppen képtelenség megfeledkezni róla, hogy minden remek paramétere ellenére induláskor vesztésre áll.

Próbáljunk megfeledkezni arról, hogy a Honor igazából a Huawei almárkája, s mint ilyennek a sorsa ma alapvetően megkérdőjelezett: csoda, hogy egyáltalán megtartották a bemutatót. Mintha mondjuk egy szép vitorlást mutattak volna be a közönségnek, amiről mindenki tudja, hogy még a kikötőben hatalmas léket kapott.

Hiszen a Google három hónapra felfüggesztett tiltásának fényében azt sem lehet tudni, hogy mint új készülék, egyáltalán, meddig kaphat Android operációs rendszert.

Nehéz félretenni ezeket a kérdéseket, hiszen azt sem tudni, mit fut majd rajta, hogy mégis, mennyibe fog kerülni és így tovább. Pedig ez a készülék nem vitára készült, hanem arra, hogy használják, mert remek fotókat lehet készíteni vele, gyors és szép.

Ami a szépséget illeti…

A Honor mindig friss, különleges dizájnra törekedett, ennek megfelelően a – három készülékből álló – okostelefon-szériája igen vonzó kinézetet kapott.

A Honor 20 széria elsőként alkalmaz többdimenziós, dinamikus-holografikus üvegből készült hátlapot. A precízen kialakított tripla 3D háló technológia egy kétlépcsős folyamatot takar. Először több millió miniatűr prizmát gravíroznak egy, a felszín alatti rétegbe, ami mélységet ad a dizájnnak. Majd a 3D ívelt üvegréteg, a színek és a mélységért felelős réteg egymásra helyezése következik, ez adja a színek tükröződését és a színtörést.

A 20 Pro-t fantom fekete és fantom kék, a 20-at éjfekete és zafírkék színekben mutatta be a gyártó. A színek rétegekből kerülnek kialakításra vákuum környezetben pontosan ellenőrzött hőmérséklet és nyomás mellett. Ennek eredménye a mélység érzetét keltő hatás.

Négykamerás kamerarendszerrel

Míg el nem feledjük, a Honor 20 Pro potom 48 MP-es AI quad, négykamerás rendszerét a DxOMark 111 pontra értékelte – így aztán még megjelenés előtt bepattant a listáján a harmadik legjobb kamerás okostelefonnak.

A csúcsmodell négykamerás rendszerének fő kameráját a Sony IMX586 48 MP-es hátlapi kamerája alkotja, továbbfejlesztett AI Ultra Élesség móddal (mesterséges intelligenciával támogatott technológia a világos, tiszta képekért) és AIS (mesterséges intelligencia által vezérelt stabilizáció) algoritmus által támogatott szuper-éjszakai móddal.

A rendszer emellett 16 MP-es széles látószögű kamerával, 8 MP-es telefotó kamerával és 2 MP-es makro kamerával is kiegészül. A makro kamerával és az optikai képstabilizátorral (OIS) a felhasználók egészen közeli felvételeket is készíthetnek.

A Honor 20 széria AIS szuper éjszakai módja és az iparág eddigi legnagyobb, F1.4-es fényerejű lencséje figyelemre méltó végeredményt garantál. Az AI több képkockás stabilizációs technológiája és a továbbfejlesztett algoritmus tiszta éjszakai képeket ad, mindezt nagyobb fényerő, kevesebb zaj és valósághűbb színek mellett. Az F1.4-es lencse több fényt enged be, így még rossz fényviszonyok közt is részletgazdag képekben lesz részünk.

A 48 MP-es AI quad kamerával rendkívül világos, tiszta fotókat készíthetünk, különösen az AI Ultra Élesség mód használatával. A 7nm-es gyártástechnológiával készült Kirin 980 AI lapkakészletben dolgozó duál NPU (neurális feldolgozó egység) és duál ISP (képfeldolgozó) magasabb szintre emeli a 48 MP-es kamera képességeit, ugyanis minden az AI Ultra Élesség módban készült fotóról összegyűjti a legjobb részletet és egy 48 MP-es fényképpé alakítja. Az így készült fotó túlmutat a „normál” módban készült 48 MP-es fényképeken.

A 16 MP-es kamera széles, 117°-os látószöggel bír. Az optikai képstabilizátor a giroszenzoros információk alapján mozdítja el a lencsetagokat mielőtt a kép digitálisan rögzül, ezzel kiküszöbölve a bemozdulásból származó életlenséget.

A 2 MP-es makrolencse olyan részleteket is rögzít, amiket szabad szemmel nem láthatunk. Fotónk alanyát akár 4 cm-es távolságból is lefényképezhetjük, így többek közt kiemelkedő részletességgel örökíthetjük meg a növényeket és az állatokat. A 3x-os veszteségmentes optikai zoommal, az 5x-ös hibrid zoommal és a 30x-os digitális zoommal pedig a természetben vagy akár egy nyüzsgő nagyvárosban is koncentrálhatunk a távoli történésekre.

Hogy kényelmes legyen – már akinek

Az ujjlenyomat-olvasó az alumínium keret jobb oldalán található, így a telefont kézbe véve könnyen hozzáférhetünk. A négy kameralencse aszimmetrikusan, L alakban helyezkedik el, helyet hagyva a 4000 mAh-s akkumulátornak, ami akár egy napig történő zavartalan használatot is lehetővé tesz.

A Honor 20 Pro-t a grafén hővezető lap segítségével olyan hűtési megoldás támogatja, ami egyenletesen eloszlatja a hőt, így biztosítva az optimális működést.

Kezdetként vagy végezetül

Ha lesz módja a felhasználóknak kipróbálni, akkor a Histen 6.0 technológia jóvoltából 9.1 virtuális térhangzást kapnak. Ez a csúcstechnológia először érhető el okostelefonon.

A gyártó a sajtóanyagában közölte, hogy „a készülékek elérhetőségéről és áráról a későbbiekben várhatóak további részletek”.

Borítóképünkön: a londoni bemutató egyik meghívottja a Honor szlogen előtt. A felirat, „capture wonder”, azaz nyers fordításban, csípd el a csodát, vagy csodálkozz (Fotó: AFP / Tolga Akmen)