Kóstolni is lehet a lengyel vodkamúzeumban

A legenda szerint a The Rolling Stones 1967-es varsói fellépéséért egy vagon vodkát kapott, ám meginni már nem volt lehetőségük.

Ami nekünk a pálinka, az a lengyeleknek nem más, mint a vodka. Lengyelországban hatszázéves hagyománya van az ital gyártásának, amelyet a 2018-ban megnyílt varsói Lengyel Vodkamúzeum részletesen is bemutat. Az izgalmas, interaktív tárlat az agytekervényeken kívül a látogatók ízlelőbimbóit is megdolgoztatja: a múzeumban lehetőség van kóstolás során megismerkedni a különböző lengyel vodkák ízvilágával is.

Lengyelország igazi vodkanagyhatalom: a világon csak Oroszországban, az USA-ban és Ukrajnában gyártanak többet belőle,

a lengyeleknél azonban az italok minőségét 2006 óta szigorú törvény szabályozza.

A néhány éve módosított jogszabály szerint lengyel vodkának csak az az ital nevezhető, amelynek minden alapanyaga Lengyelországból származik, és amely burgonyából vagy a hagyományosan a lengyeleknél termelt gabonák (búza, zab, rozs, árpa, tritikálé) valamelyikéből készül.

A minőségi szabályozás bevezetésének is köszönhető, hogy a lengyel vodka egyre nagyobb presztízst vív ki magának a világon. Híres italokért azonban már régen sem kellett a szomszédba menni: a Concorde repülőgépek első útján, 1976-ban a fedélzeten felszolgált italok között ott volt a Wyborowa, az egyik leghíresebb lengyel vodka is.

Az italhoz egy híres legenda is fűződik:

a The Rolling Stones 1967-es varsói koncertjén a banda tagjai állítólag egy egész vagonnyi vodkát kaptak ajándékba, ám nem örülhettek neki sokáig, a brit vámosok ugyanis visszaküldték a rakományt Lengyelországba.

Bár a történetet sok szkeptikus városi legendának tartja, a koncert megszervezésében ötven éve részt vevők jó része megerősítette annak igazságtartalmát.

A vodkamúzeum varsói épületét nem véletlenszerűen választották ki. Arról a desztillálóüzemről van ugyanis szó, amelyben egykor a két legnevesebb lengyel vodka, a Luksusowa és a Wyborowa készült. A vodkagyártás folyamatát ennél autentikusabb helyszínen el sem lehetne képzelni! A hatalmas épületet természetesen kívül-belül alaposan felújították, amelynek köszönhetően nagyon különleges hangulatú komplexum jött létre, amelynek belső udvara körül különböző egyéb kiállítóterek és vendéglátóhelyek is helyet kaptak.

A múzeum kiállítása egy alkimista műhelyen keresztül bemutatja a vodkagyártás kezdeteit, alapanyagait, szerepét a politikában. Egy interaktív teremben mindenki kipróbálhatja, mennyit tud a vodkafogyasztási szokásokról, sőt azt is, milyen hatása van az iszogatásnak. Néhány speciális szemüveggel ugyanis (még a vodkakóstolás előtt…) kipróbálhatjuk, hogyan torzul a látásunk a véralkoholszint növekedésével.

A kiállítás végén következik a legizgalmasabb rész, a vodkakóstolás! Ez garantáltan emlékezetes élményt nyújt mindenkinek, hiszen olyan oldalukról ismerhetjük meg a különböző vodkákat, amiről magyarként addig valószínűleg sejtelmünk sem volt.

A múzeum boltja szintén nem hétköznapi hely: itt ugyanis a szokásos ajándéktárgyakon kívül hamisítatlan lengyel vodkákat és azokhoz illő poharakat, kiegészítőket is vehetünk, ha kedvünk tartja, így az élményt akár haza is vihetjük magunkkal. Ha pedig iszogatás közben megéheznénk, a múzeum melletti WuWu bisztróban autentikus lengyel étkekkel segíthetünk korgó gyomrunkon.

A vodkamúzeum mindenkinek kínál valami újat: a megismerés élményét annak, aki eddig nem ismerte igazán a lengyelek nemzeti italát, és a rácsodálkozás pillanatait annak, aki eddig azt hitte, már mindent tud a vodkáról.