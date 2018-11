Rekordméretű kígyóra bukkantak

A helyi környezetvédelmi hivatal szerint a vadászok is meglepődtek a kígyó nagyságán, bár hat éve már találtak hasonló, 5,3 méter hosszú óriáskígyót a nemzeti park mocsaras vidékén. A most befogott állatot valószínűleg elaltatják.

Record-setting 17-foot Burmese python caught in South Florida: "Eliminating invasive species such as Burmese pythons is critical to preserving the rare Everglades ecosystem," officials say. https://t.co/SRwJiQVfZf pic.twitter.com/yrrNdQqhsu

— ABC News (@ABC) November 8, 2018