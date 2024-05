A szemléletformálást is fontosnak tartják

A központ a környezeti nevelést, szemléletformálást is kiemelt szerepének tekinti, hiszen vezetett bejárás, valamint természetismereti foglalkozások keretében is élményszerű ismeretszerzést nyújt az oda látogatók számára.

– Ismét egy olyan beruházást sikerült megvalósítani, mely azt bizonyítja, hogy Magyarország kiválóan gazdálkodik az Európai uniós összegekkel – szögezte le beszédében dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

– Európában sok helyen láttunk már olyan fejlesztéseket, melyek hatalmas turisztikai attrakciókká váltak és ennek hatására nagyon sok munkahelyet biztosítottak a térség számára. Mindez most Tiszafüreden is lehetővé válik. A legfontosabb cél, hogy a turisztikai szezon minél hosszabb és minőségibb legyen. Azt gondolom, hogy minden egyes történet és ötlet arra tanít bennünket, hogy különös stratégiákat kell létrehozni a sikerhez. A Tisza-tó környékén is minden beruházással törekednek arra, hogy önazonos módon, a természettel összhangban hozzanak létre újabb és újabb lehetőségeket. Gondos kezek és ötletes megoldásoknak köszönhetően jöhetett létre a Kérész öko és aktív turisztikai központ, mely az ember alkotta paradicsom egyik központjává válik.

Az átadót követően Szabó Konrád Sándor református lelkész és Ferenc Károly, Tiszafüred római katolikus plébánosa megáldotta az épületet.