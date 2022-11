Világklasszisok tömkelege számára Katarban nyílik esély utoljára, hogy világbajnokságot nyerjen. A két legnagyobb név kétségkívül Lionel Messi és Cristiano Ronaldo. A 35 éves, hétszeres aranylabdás argentin egy októberi interjúban árulta el, hogy a mostani az utolsó világbajnoksága. A Barcelona korábbi, a PSG jelenlegi támadója jó előjelekkel készülhet Katarra, hiszen az argentinok esélyes csapatként utaztak a Közel-Keletre.

Bár Portugáliát sosem szabad leírni, a 37 esztendős Cristiano Ronaldóra és csapattársaira jóval nagyobb oddszot adnak a fogadóirodák. Azért persze az ötszörös aranylabdás CR tehet a legtöbbet, hogy az ő utolsó vb-jén nagyon menjenek a luzitánok.

Bár előbbieknél jóval fiatalabb, a 30 esztendős brazil Neymar is arról beszélt a torna előtt, hogy vélhetően ez számára az utolsó világverseny. Ennél óvatosabban fogalmazva, de a Manchester City ásza, a belga Kevin De Bruyne is arról szólt, a katari megméretés lehet neki a befejezés, hiszen 2026-ban már 35 éves lesz. És itt még nincs vége a „záró vb-s” támadóklasszisok sorának: az uruguayi Edinson Cavani és Luis Suarez, a lengyel Robert Lewandowski, a horvát Luka Modric, a német Thomas Müller is Katarral búcsúzik a világbajnokságoktól – igaz, utóbbinak már van vb-címe.

De kiváló hátvédek is most lépnek pályára utoljára vb-n. A brazil Thiago Silva és Dani Alves, valamint az uruguayi Diego Godin sem lesz már ott 2026-ban Észak-Amerikában. Noha a német Mats Hummels és Manuel Neuer, valamint a francia Hugo Lloris és Olivier Giroud már volt világbajnok, bizonyára ők sem lépnek pályára négy év múlva.