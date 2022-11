H csoport, 1. forduló:

Portugália–Ghána, 17.00 (Tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok:

Portugália: Diogo Costa – Joao Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro – Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes – Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao

Ghána: Lawrence Ati-Zigi – Tarif Lamptey, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Baba Rahman – Thomas Partey, Salis Abdul Samed – Kamaldeen Sulemana, Mohammed Kudus, Jordan Ayew – Inaki Williams

Ha létezik csapat, amelynek komoly elszámolni valója van Portugáliával, az Ghána. Az afrikaiak eddig egyszer, a 2014-es világbajnokság csoportkörében találkoztak a portugálokkal. Azon a meccsen három gól esett, két ghánai talált a hálóba, míg Ronaldo egyszer volt eredményes, mégis Portugália nyert. Szegény John Boye ugyanis saját kapuját vette be, így hiába egyenlített Asamoah Gyan, Ronaldo kései gólja portugál győzelmet jelentett, Ghána kiesett a vb-ről.

CR persze most is ott van, sőt, nagy dolgokra készül, lévén ez a 37 esztendős sztár utolsó világbajnoksága. Azt viszont elég nagy homály fedi, hogy Ghána ellen milyen formában mutatkozik be. Az idei szezonban peremre szorult a Premier League-ben szereplő Manchester United játékosaként. Amelynek immár csak volt a játékosa: hétfőn a klub felbontotta a Ronaldo szerződését, mivel a csatár nyilvánosan kritizálta Erik ten Hag vezetőedzőt. Kulcsfontosságú lehet, mennyire hagy nyomot a nagy port kavart ügy az eddigi négy vb-jén hétszer eredményes ötszörös aranylabdáson, ugyanis a portugálok játéka jelentős részben az ő játékára épül.

Alapozni a ghánaiaknak is van mire. Játékosaikat a legerősebb európai bajnokságokból válogatta össze Otto Addo szövetségi kapitány, és bár a két Ayew – Jordan és André – nem mai gyerek már, Inaki Williams elöl, Thomas Partey a középpályán, Daniel Amartey és Mohamed Salisu pedig hátul lehet a csapat vezéregyénisége.