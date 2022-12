„Megértem, hogy egy játékos ki akar kapcsolódni, ki akarja szellőztetni a fejét és szórakozik. De sípályákon siklani, ahol kevéssé lehet kiszámítani a kockázatot, gondatlanságnak tűnik” – írta a német válogatottsági rekorder, korábbi magyar szövetségi kapitány Matthäus.

Az Origo beszámolója szerint, a szakember hangsúlyozta, nem akarja nagyon bírálni a játékost, de amit tett, olyan volt, „mint a legkeményebb téli körülmények között nyári gumikkal autózni”.

A 61 éves Matthäus úgy fogalmazott: ő maga is a síelés nagy rajongója és tudja, milyen szórakoztató is ez a mozgásforma, de azzal is tisztában van, hogy minden pályán meg lehet sérülni.

Neuer a világbajnoki kiesés után síeléssel kapcsolódott ki és eltörte a lábát. A saját prognózisa szerint a baleset miatt a mostani szezonban már nem léphet pályára.

„Manuel Neuert senki sem tudja pótolni” – jelentette ki Lothar Matthäus.