Az már korábban is látszott, hogy az Atletico Madrid klasszisa nem ugyanarra a teljesítményre képes a spanyol bajnokságban, mint a válogatottban. Előfordult már az is, hogy megkérdőjelezték játékának jogosságát a nemzeti együttesbe, ám ő rendre meggyőzi a kétkedőket és továbbra is a legutóbbi világbajnok egyik alap emberének számít. Feltehetőleg a Barcelona vezetői sem véletlenül szemelték ki őt annak idején és bár voltak jó mérkőzései, nem váltotta meg ott a világot.

A gond az lehet, hogy a katalánok és régi új csapatában, az Atleticoban is előretolt támadóként számoltak vele, pedig ő már sokszor bizonyította, hogy e poszt mögötti, úgynevezett hamis kilencesként képes a legjobb teljesítményre.

Sokat erősödött azért lelkileg és fizikailag egyaránt ezeknél a kluboknál, megtanult védekezni, és a gall kakasos válogatottban folyamatosan meghálálja a bizalmat. Erőssége, hogy nagy területen játszik, jól szedi össze a labdákat, mélységből indulva remekül szolgálja ki társait, s ha kell, ő maga fejezi be az akciót. Ez utóbbit csak azért nem láthattuk még tőle ezen a VB-n, mert a Tunézia elleni találkozón bohózatba is beillő módon - már a találkozót is lefújta a játékvezető, amikor a VAR kihívta őt a találat ellenőrzésére - elvettek tőle egy teljesen jogosnak tűnő gólt. Ennek ugyan nem volt jelentősége, vereség helyett azonban döntetlent eredményezett Tunézia ellen a VB arany egyik várományosának.

Griezmann egyébként csereként szállt be erre a találkozóra, Deschamps pihentette őt a várhatóan nagyobb feladatok előtt, hogy továbbra is segíthesse csapatát céljuk megvalósításában.