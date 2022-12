Meglepő ítélet született a Bora Bora-ügyként elhíresült családi drámában. A több mint tíz éve húzódó történet szerint a Csendes-óceáni szigeten tartotta fogva feleségét és kisfiát egy külföldi férfi, aki a vád szerint folyamatosan verte is a nőt. Az édesanya magyar rokonai éhségsztrájkoltak az igazáért. Most viszont a magyar bíróság - ami többek között kiskorú veszélyeztetésével és szexuális erőszakkal is vádolta a férfit - kimondta, hogy a férj ártatlan.