A Mokkában elmondta, eredetileg a pénz miatt regisztrált az oldalra, anyagilag is szerette volna támogatni édesanyját. Azonban nem csak emiatt hozta meg ezt a döntést:

meg szeretné mutatni a negyvenes nőknek, hogy ők is lehetnek vonzóak, nem csak a huszonévesek.

Anikó nem tagadta: neki is önbizalmat ad, hogy szép fotók készülnek róla, ugyanakkor jobban látja a hibáit is. A Mokka műsorvezetőinek kérdésére azt is elmondta, mióta ismert lett, nehezen talál magának párt,

de nem gondolja, hogy az OnlyFans-oldala miatt fordulna el tőle az a férfi, aki tényleg érdeklődne iránta, hiszen akit ez zavar, annak valószínűleg már az sem tetszett, amikor a Playboy-ban megmutatta magát, vagy a valóságshow-ban meztelenül láthatták, amikor zuhanyzott.

Ilyen férfire pedig nem is vágyik - tette hozzá a 47 éves erotikus modell.