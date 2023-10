Lékai-Kiss Ramóna sikert sikerre halmoz a TV2 képernyőjén, hiszen nem csupán A Nagy Ő című műsort vezeti, hanem a Dancing with the Stars című látványos, táncos vetélkedőt is, amiben mindig úgy néz ki, mint egy igazi díva – nem csoda, hogy sokak szerint nincs is nála szebb, tehetségesebb televíziós műsorvezető.

Aki követi Lékai-Kiss Ramónát Instagramon, az tudja, hogy a csinos híresség nagyon elfoglalt, szinte folyton benne van valamiben a keze, és erről rendszeresen tájékoztatja is a követőit. Most is egy igazán fontos dolog történt vele, amire valószínűleg már hosszú ideje várt izgatottan – írja a Bors.

Lékai-Kiss Ramóna nagy örömmel tudatta az emberekkel, hogy új kocsija lett. A hófehér autócsoda valóban nagyon gyönyörű, tökéletesen illik a TV2 sztárjához, aki azt írta a poszthoz, hogy a boldogsága határtalan. A kommentelők gratuláltak az új szerzeményhez, és szerintük is nagyon jó társa lesz az utakon – sőt, sokan írták, hogy szívesen elfogadnának ők is egy ilyen fantasztikus járművet.

