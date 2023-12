A koronavírus után egy újabb betegség indult el a Kínából. A mostani járvány egy tüdőgyulladás-szerű tünetekkel járó vírus, amely nagy veszélyt rejt magában a gyermekekkel szemben. A Világgazdaság pedig most arról számolt be, hogy Ázsia és Európa után most már Amerikába is eljutott a betegség. Az államokban is megnőtt ugyanis a tüdőgyulladásos esetek száma a gyermekek körében.

A Warren megyei egészségügyi körzet szerdai közleménye szerint augusztus óta 145 tüdőgyulladásos esetet jelentettek három és 14 év közötti gyermekeknél. Az egészségügyi körzet keddi első sajtóközleményében megerősítette, hogy a terjedő betegség az átlag feletti esetszámok miatt „járványnak” minősül.

A közelmúltban megjelent sajtóhírek összehasonlították a mikoplazma tüdőgyulladás, azaz a „fehér tüdő szindróma” eseteinek megugrását Ohióban és Kínában egyaránt, párhuzamot vonva a kettő között. Az amerikai állami egészségügyi tisztviselői azonban arra figyelmeztettek, hogy a járvány nem kapcsolódik Kínához – vagyis az ohiói orvosok által észlelt törzsek szerintük nem terjednek országról országra.

Emlékezetes, hogy a múlt héten Németországban bejelentették az első mikoplazmás tüdőgyulladás eseteit, az Egészégügyi Világszervezet szerint viszont akkor még arról számolt be, hogy szó sincs világjárványról.

A németeknél is arról számoltak be, hogy a legtöbb ilyen diagnózisban szenvedő beteg gyermek. Az orvosok jelentése szerint a fertőzés 5 és 16 év közötti gyerekeket érintett.

A betegségről készült kis oktatóvideót itt tudjátok angol nyelven megtekinteni: