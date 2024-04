Bár már sok élelmiszert olcsóbban kaphatunk meg, mint egy évvel ezelőtt, a szokásainkba beleégett, hogy elsősorban az olcsóbb és akciós áron kínált termékeket keressük, köztük is leginkább a már jól bevált saját márkás termékeket. A magyar fogyasztók nem felejtik a magas inflációt, és a Lidl tapasztalatai is azt mutatják, hogy az alacsony árak keresése továbbra is kitart, a magyar fogyasztók most is megnézik, hogy mire és mennyit költenek. Ezen felül pedig igyekeznek minden, az áruházlánc által kínált lehetőséget kihasználni a spórolásra, így nem véletlen, hogy rendkívül népszerűek a különféle kuponok is, amelyekre szintén nagy hangsúlyt fektetnek.

A vásárlók számára kiemelten fontos az, hogy kedvenc termékeiket olcsóbban tudják megvenni. Ezt ismerte fel a Lidl, és kezdett bele az elsők között a tartós árcsökkentési programjába, amellyel most már 15 hónapja folyamatosan segíti vásárlóit. A tartós árcsökkentéseknek köszönhetően az áruházlánc nemcsak a lehető legjobb áron kínálja termékeit, de a kormányzati törekvésekkel összhangban hozzájárult az infláció letöréséhez is.

A program jelentőségét jól érzékelteti, hogy ennek keretében az áruházlánc eddig több mint 600 termék árát csökkentette, amelynek hatását minden vásárló érezheti. A tartósan olcsóbbá vált termékek között ugyanis az alapvető árucikkektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálhatók az árcsökkentett termékek, amelyeket akár 50 százalékkal olcsóbban is meg lehet vásárolni.

Legutóbbi tartós árcsökkentési akció keretében újabb 60 termék lett olcsóbb. Mégpedig hosszú távon, vagyis ezekért az árucikkekért nemcsak egy-egy rövid akció erejéig kell kevesebbet fizetniük a vásárlóknak, hanem huzamosabb ideig garantált az alacsony áruk.

Az árcsökkentésnek köszönhetően a háztartások sokat spórolhatnak, hiszen például a Pikok sertésvirsli ára 35 százalékkal (999 forintról 759 forintra), a Bellarom Crema szemeskávéé 24 százalékkal (4599-ről 3699 forintra), a Primadonna extra szűz olíva olajé 13 százalékkal (4499-ről 3999 forintra), míg a Culinea sajttal töltött csirkemellfiléé szintén 13 százalékkal (1349-ről 1199 forintra) csökkent. További népszerű termékek is olcsóbbak lettek: a Vemondo Vegan Bruger ára például 12 százalékkal lett alacsonyabb, a Húsfarm sertésoldalasért pedig 200 forinttal kell kevesebbet fizetni. A tartósan csökkentett árú termékek közé kerültek továbbá többek között teák, felvágottak, pékáruk, friss húsok, tisztítószerek és fagyasztott termékek is.

A vállalat célja, hogy vásárlók a Lidltől már megszokott kiváló minőségben és kedvező árakon intézhessék a bevásárlást, ezt pedig a tartós árcsökkentésen kívül is sok eszközzel segíti. Rendkívül népszerűek és keresettek hétről hétre megújuló, változatos árukínálatot felölelő akciók csakúgy, mint a „Többet adunk” akciók, amelynek keretében a vállalat a kötelezően előírt 15 százalék helyett akár 50 százalékos kedvezményt is biztosít vásárlóinak. Az XXL kiszerelésű termékek is rendszeresen elérhetők, amelyek kilogrammra vetített ára kedvezőbb a normál kiszerelésű termékekhez képest, így sokat lehet spórolni velük. Megtalálhatók a kínálatban a „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” táblával jelzett árucikkek, és sokat spórolhatnak a vásárlók az együtt olcsóbb (például a kettőt fizet, hármat vihet) akciókkal is, amikor több termék megvásárlása esetén jutnak különféle kedvezményekhez. Az egészségtudatos táplálkozás támogatására pedig minden pénteken 15 százalékos kedvezményt nyújt a vállalat a friss halak árából.

Népszerű a Lidl hűségprogramja, a közel 3 évvel ezelőtt bevezetett Lidl Plus is, amit ma már a vásárlók több mint 40 százaléka használ. Az ingyenesen letölthető applikációnak köszönhetően a felhasználók hetente számos automatikusan aktiválódó ajánlatot, egyedi kedvezményeket, kaparós nyereménykártyákat, illetve a Lidl partnereinek árengedményes ajánlatait kaphatják meg.