A zabari ökör számára már április 28-án elkezdődött a szolnoki majális. A 250 kilós jószág aznap került a mustáros, sós, borsos pácba, aztán kedden este már tűz fölé is, hogy május elsején ebédre a szolnoki majálisozók rendelkezésére álljon. S mire szerdán a Tiszaligetbe megérkeztek az első látogatók, az egészben sült ökör valóban ott pirult és illatozott. Ezt a látványt még fokozták is a zabariak, akik egy partvissal bőségesen vitték fel a páclét a parázson forgolódó hatalmas testre. Az arra járók pedig nem győzték fotózni a mutatványt, amely az ízlelőbimbóknak is sok jót ígért.

Több ezren látogattak ki a szolnoki majálisra, 2024. május 1-jén

Fotó: Nagy Balázs

Mindez csupán egy a jóból, és akinek nem ökörre fájt volna a foga, az is megtalálta a kedvére való enni- és innivalót az idei majálison. A kemencékben és kondérokban egymást érve forgolódtak a finom falatok az ország számos pontjáról érkező vendéglátók sátrai alatt. És ahogy lenni szokott, a szolnoki majális idén is valódi bazársorrá változtatta a Tiszaligetet. Fonott és faragott játékok, ruhák, ékszerek, kézműves termékek, cukormázba merített édességek várták a látogatókat. És ott voltak még a vásárok kötelező szórakoztató elemei is: körhinta és légvár a kicsiknek, célba lövés és dodzsem a nagyoknak, ringlispíl a legbátrabbaknak.

Ha valaki nem a gyomra miatt érkezett a majálisra, az is jól érezhette magát. A hírportálunknak nyilatkozó Szabó Csaba és családja például a programok miatt ment ki a Ligetbe.