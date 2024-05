A tizenegy órakor kezdődött majálison a Tisza-tó Szépe Kutyás Szépségversenyt is megtekinthették az érdeklődők, akik állatvédelmi előadásokat is hallgathattak. Aki szeretett volna, állat asszitált ügyességi versenyre is nevezhetett, majd bárki megmártózhatott a Tisza-tavi Mancsos Pancsolóhoz tartozó vizekben. Faragó Mariann szervező elmondta, hogy ezúttal is nagy örömmel szervezték meg a Kutyás majálist.

Idén is sok család látogatott el a füredi Kutyás majálisra

Forrás: Tiszafüred Önkormányzata

– Már tavaly is sok érdeklődőt vonzott az esemény, így kétség sem férhetett hozzá, hogy idén is megszervezzük – fejtette ki Faragó Mariann. – Ezúttal is az volt a célunk, hogy izgalmas programokkal csábítsuk a partra a kutyás családokat.