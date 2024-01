Jákob Zoltán egy újabb „internetes lábat” növesztett a már népszerű közösségi felületei mellé, vagy hogy üzleti fordulattal éljünk, növelte a portfólióját ezen a területen. Két hónappal ezelőtt indította el a Szépség Guru névre keresztelt YouTube csatornáját, melyen egy beharangozó videóval jelentkezett, amiben Anita, a visszahúzódó édesanya kért tőle segítséget. Zoli és szépségcsapata pedig tetőtől talpig át is alakította az öltözködését, a sminkjét és a hajviseletét is. A nagy átváltoztatásról szóló teljes kisfilm egy hónappal később került fel a csatornára, a Ripost pedig arra volt kíváncsi, hogy ennyi idő elteltével Anitát.

„Ennél sokkal többről van szó...”

„Az a nap magabiztosabbá és céltudatosabbá tett és ha csak ennyit nyertem volna azzal, hogy Zoli és a csapatának kezére adtam magam, már elégedett is lennék, de ennél sokkal többről van szó.

Tényleg kicseréltek és ezzel nem csak a külsőmet érintő változásokra célzok, hiszen azok nyilvánvalóak.

„Ma már hordok olyan színeket, melyeket korábban messze elkerültem. Kiléptem a korfontzónámból és ott is maradtam” – kezdte lapunknak Jákob Zoltán új projektjének első alanya. „A sminktanácsokat is megfogadtam és a tanultak szerint készülök el minden egyes nap és bár a hajamat nem kizárólag úgy hordom, ahogy Zoli csapata megcsinálta, de így is nagyon más lett a fazonja”- mesélte Anita, aki a külső változásoknál jóval fontosabbnak tartja, hogy a személyisége is nyitottabb lett, mióta újra elégedett önmagával.

„Visszataláltam önmagamhoz”

Az édesanya 11 éve nem találta a társát és bár még most is szingli, lélekben már kész „visszaülni a lóra”, vagyis nem tartja kizártnak, hogy később akár randizzon is egy arra alkalmas partnerrel. „Ha a jelenlegi élethelyzetem rendeződik, nem lesz akadálya annak sem, hogy nyitott legyek a férfiak tekintetében is.

Számomra most az a legnagyobb ajándék, hogy visszataláltam önmagamhoz, de ez persze hozhatja magával azt is, hogy végre olyan férfiak is felfigyelnek rám, akik korábban nem,

illetve olyanok, akikhez én is szívesen közelednék. Most esélyt kaptam erre”- fogalmazott az anyuka, aki nagyon hálás Jákob Zoltánnak. nak sikerült-e tartósan beépítenie az életébe mindazt, amit a mesterektől és Zolitól tanult - írja a Ripost.