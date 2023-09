Vírushelyzet előtti szint felett a cseh, lengyel és román beutazás

Látványosan bővült a TOP3 közeli küldőpiacról – Csehországból, Lengyelországról és Romániából – érkezők beutazása idén július végéig: mind 2019-hez, mind pedig 2022-höz viszonyítva több vendég érkezett ezekből az országokból – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel.

Közölték: idén júliusig még a 2019-es rekordév azonos időszakához képest is 18 százalékkal több, 294 ezer vendég érkezett Romániából, 7 százalékkal többen, mintegy 255 ezren Csehországból és 5 százalékkal többen, közel 265 ezren Lengyelországból. A vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma hasonló arányban emelkedett, és meghaladta a 2 milliót. A hazai turizmusban tekintélyes volument képviselő TOP3 közeli küldőpiac jelentős bevételt eredményez a hazai szálláshelyeken.

A tavalyi azonos időszakhoz képest Lengyelországból 31 százalékkal, Csehországból 25 százalékkal, Romániából 23 százalékkal többen látogattak Magyarországra, de Romániából még a 2019-es rekordév adatait is több mint 10 százalékkal szárnyalták túl az idei vendégforgalmi adatok. Mindhárom ország turistáiban közös, hogy keresik a vidéki turisztikai attrakciókat, szívesen szállnak meg vidéki településeken, ahol a szállodákon kívül előnyben részesítik a magánszálláshelyeket.

Az MTÜ közlése szerit a cseh beutazók vendégéjszakáik 23 százalékát fővárosi, 77 százalékát vidéki szálláshelyeken töltötték, a lengyeleknél ez az arány 35 és 65 százalék, míg a román turisták 38 százaléka száll meg Budapesten, 62 százalékuk pedig a vidéki Magyarországon.

A vidékre utazó csehek több mint negyede a Bük-Sárvár turisztikai térséget célozta, a román vendégek főként Debrecen és térségét, valamint Gyulát és térségét keresték fel szívesen, de a 44 év alattiak körében népszerű volt Hajdúszoboszló és Szeged is. Debrecen és térsége volt a kedvelt úti célja a lengyel turistáknak is. Közülük a 35–44, illetve 45–54 éves korosztály a főváros és Debrecen mellett szívesen kereste fel Hajdúszoboszlót és Egert is, valamint körükben volt a legmagasabb a gyerekekkel érkező családok aránya is – mutat rá az MTÜ elemzése.