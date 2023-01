Egy közösségi oldalon ismerkedett meg az akkor 25 éves férfi egy 13 éves lánnyal két évvel ezelőtt. A kislány egy idő után már nem akart vele beszélni, ennek ellenére volt, hogy naponta akár harmincszor, a leglehetetlenebb időpontokba hívta.

A gyerek sokszor aludni sem tudott miatta, pedig már az édesanya is egyértelműen közölte a férfival, hagyja békén a lányát.

2020 tavaszán kétszer is elutazott hívatlanul és váratlanul a kislányhoz. Amikor a lány közölte, hogy továbbra sem akar vele beszélni, öngyilkossággal fenyegetőzött. Ezért a kislány végül mindig belement a találkozásba.

A férfi meglepetéseket is hagyott nála: fehérneműt, beöntő szettet, nőgyógyászati eszközt, valamint pszichés betegségekről és belső szervekről szóló, kézzel írt levelet. Másodjára egy viseltes férfi alsóneműt rakott a gyerek ágyára, továbbra is folyamatosan zaklatta és megtiltotta, hogy a lány bárki mással beszéljen.

Miután a gyerek minden kapcsolatot igyekezett megszakítani vele, a gyámhivatalhoz fordult, és gyermekbántalmazásra hivatkozva próbálta elválasztani őt szüleitől.

Illusztráció: Shutterstock

A rendőrség vizsgáltatta a férfit, a lefoglalt számítástechnikai eszközeit és az azokon talált pornográf tartalmú videók szereplőinek életkorát.

A férfit közben jogerősen elítélték egy korábbi, szexuális erőszak, szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt.

A most is börtönben ülő pedofil ellen az újabb ügy miatt is napokon belül vádat emelhetnek - derül ki az Origo cikkéből.