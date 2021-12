A Magyar Divat & Design Ügynökség, vagyis a MDDÜ beszámolója szerint a kreatív héten sikerrel mutatkoztak be a magyar kreatívipari tehetségek a Dubaji Világkiállításon.

A Budapest Select Fashion Show keretében 7 magyar divattervező vonultatta fel kollekcióját. A Dubai Design Week egyik központi eseménye, a Downtown Design pedig 10 magyar designmárka számára biztosított lehetőséget, hogy bemutassák formabontó alkotásaikat a viszonteladók és az érdeklődő nagyközönség előtt.

Magyarország számos programmal és eseménnyel csatlakozik az október 1. és 2022. március 31. között megvalósuló Dubaji Világkiállításhoz.

Az Expo 2020 által megvalósított programok között kaptak helyet a Magyar Divat & Design Ügynökség eseményei, amelyeken a hazai kreatívipart és annak kiemelkedő tehetségeit ismerhették meg a látogatók.

November 8. és 12. között valósult meg a Downtown Design, amely keretében 10 hazai formatervez, Error 'n More, Forms Design, Zsuzsanna Horvath, Leits Miklós, Loomiosa, Oleant, Paper Up!, Planbureau, Position Collective és sarakele mutatta be dizájntárgyait az egységes magyar standon.

A látogatók nagy része nemcsak megtekinteni szerette volna a kiállított termékeket, hanem konkrét vásárlási igényekkel és kérdésekkel fordultak a tervezők felé.

November 9-én valósult meg a Budapest Select Fashion Show, amelyen 7 magyar márka, Abodi, Elysian, Kata Szegedi, Katti Zoób, Maison Marquise, Mero és Sentiments mutatta be kollekcióját és a magyar tervezők kreativitását. A divatbemutatóra 200 szakmai vendég és újságíró, valamint influencer és buyer látogatott el, hogy megismerhessék a divattervezők legújabb kollekcióit. A bemutatót követően viszonteladói láncokkal és showroomokkal indultak el a tárgyalások.

A divattervezők az MMDÜ egységes ernyőmárkája, a Budapest Select alatt vonultak fel. A szakmai párbeszéd erősítése érdekében az MDDÜ kerekasztal-beszélgetést is szervezett a Dubaji Világkiállítás Woman's Pavilonjában.

November 10-én regionális és helyi női vezetők osztották meg személyes gondolataikat és tapasztalataikat a divat jövőjével, a női vezetők szerepével és a fenntarthatóság fontosságával kapcsolatban.

A résztvevők Bata-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója, Camille Boyer, az Austrian Fashion Association társalapítója, valamint Daria Marusyk, az ukrán divathét kommunikációs és fenntarthatósági vezetője voltak, akikhez Lama Jouni helyi divattervező is csatlakozott.

A járvány okozta helyzetet követően végre újra lehetőségünk nyílt arra, hogy bemutatkozzunk a világ minden tájáról érkezett vendégek, szakemberek előtt, mindemellett pedig új piacok ismerhették meg a magyar tervezők alkotásait – fogalmazott Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

Hangsúlyozta, hogy a Dubaji Világkiállítás alatt megvalósított események alatt fantasztikus visszajelzéseket kaptak, amelyekből arra következtethetnek, hogy az ottani piac kifejezetten értékeli a magyar tehetségeket.

Dubaj a világ egyik legfontosabb kereskedelmi szereplője, így a magyarok bemutatkozása rendkívül pozitív hatást gyakorolhat az országimázsra és az ország turisztikai vonzerejére.