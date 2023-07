Az önkormányzat is partner, a rendezvényen a város román polgármestere is felszólal. „Máramaros megyében nem jellemzőek az interetnikus konfliktusok, itt évszázadok óta békében éltek egymás mellett a nemzetek” – mondta Zahoránszki Brigitta. Példaként említette, hogy a helységnévtáblákra 2021-ben felkerült a város magyar és ukrán neve is, bár egyik közösség aránya sem éri el a 20 százalékot, amely után a román törvények kötelezik az önkormányzatokat erre.

A Máramarosszigeti Magyar Napok előestéjén, csütörtökön a kolozsvári Laczkó Vass Róbert színművész és Székely Norbert Petőfi Live című verses-zenés előadóestjét láthatta a közönség. Péntektől a programok zöme a főtéren zajlik, ahol a hétvége során a Kacaj, a Karaván és az Edda Tribute együttes is fellép.

A részletes program a rendezvény Facebook-oldalán böngészhető.