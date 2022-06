A magyar válogatott csütörtöki, sajtónyilvános edzésén a szakember elmondta: két hétig dolgozott 16 fővel, aminek hosszú távon lehet meg leginkább a haszna, szerdán viszont csatlakozott a kerethez az a 11 játékos is, akik számára a nemzetközi kupasorozat miatt csak múlt hét végén ért véget a klubszezon, és akiket meghatározó szereplőként már nagyon várt.

Mondtam is nekik, hogy ezúttal nem a huszonöt napos minimális felkészülés vár ránk, mert ennyi idő múlva most a vb-döntőt is megrendezik. Elég komoly menetelés lesz, amely során nem engedhetjük meg magunknak, hogy túl sok olyan edzésünk legyen, amelyen nem száz százalékot adunk, mert a gyakorlások minden percét jól és maximálisan ki kell használjuk

– nyilatkozta.

A komplett keret egy hetet tud együtt készülni a következő keretszűkítés előtt, Märcz ezzel kapcsolatban kiemelte: egész évben figyelemmel kísérte a kiszemelt játékosok teljesítményét, így nagy meglepetésre nem számít, de azért ideálisnak tartja, hogy ilyenkor egymás társaságában láthatja a válogatottakat. A pólósok ugyanis ilyenkor együtt vannak a medencében, de azon túl is közösen „mozog, eszik, lélegzik” a keret.

Akad, akit kicsit stresszel ez a helyzet, mást inspirál. Nekem azt kell figyelnem, hogy melyik kerettel lehetünk a vb két hetében a legkomplettebbek, legegységesebbek, legerősebbek, legdinamikusabbak és leghatékonyabbak. Az is fontos szempont, hogy az ismert és várható ellenfelekkel szemben melyik összeállítású keret lehet a legeredményesebb

– mondta. Hozzátette: biztos lesznek csalódott játékosok, akik nem kerülnek be a vb-keretbe.

Kiemelte, az ő szemük előtt az kell lebegjen, hogy nagyon közel a következő világesemény, az augusztus végén kezdődő spliti Európa-bajnokság, ahol szintén esélyük lehet megmutatni magukat.

A mostani edzéseket így is élik meg. Természetesen mindenki ott akar lenni a vb-keretben, de közben azért hosszú távra is terveznek, ami rendjén is van

– mondta.

Märcz szerint a könnyebb csoportellenfelek – Brazília és Georgia – sem adnak lehetőséget arra, hogy ne fókuszáljanak száz százalékosan már a csoportkörben is.

Azt látom a közelmúlt kéthetes világeseményeinek tapasztalata alapján, hogy akkor érkezik meg igazán jól a második hétre egy csapat, ha mindenképp végig feszesen marad

– hangsúlyozta. Märcz elárulta, hogy egy fokkal talán még erősebb munkát is megengedhetnek majd maguknak a csoportmérkőzések fázisában, de nagyon fontos lesz, hogy nemcsak edzéseken, hanem a pihenőben is végig „fókuszban” kell maradniuk.

Kiemelte: a Hajós Alfréd uszodában nagy a sürgés-forgás, épülnek a lelátók, folyamatosan érkeznek a technikai berendezések, a munkások jönnek-mennek körülöttük, ami színesíti az edzéseiket. Ezzel kapcsolatban korábban voltak ugyan félelmeik, hogy fennakadás nélkül tudnak-e készülni, de a valóságban végül semmi nem hátráltatta a szakmai munkát.

A vízilabdatorna csoportmérkőzéseinek a Hajós Uszoda nagymedencéje mellett Debrecen, Sopron és Szeged ad otthont. Mindegyik városban egy-egy férfi és női csoport küzdelmei zajlanak majd, délutánonként két-két mérkőzést nézhetnek meg a szurkolók. A Margitsziget kivétel, itt a magyar férfi és női válogatott játszik majd, és elkerülendő az ütközést az úszóviadallal, az első meccsek 19.30-kor kezdődnek, a magyarok pedig 21 órától szállnak vízbe.

Az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes férfi válogatott az A csoportban június 21-én Montenegróval találkozik először, két nappal később Brazíliával, június 25-én Georgiával mérkőzik meg.

A magyarok 20 fős vb-kerete:

kapusok:

Lévai Márton (OSC), Szakonyi Dániel (FTC), Vogel Soma (FTC)

mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Szolnok), Burián Gergely (OSC), Erdélyi Balázs (Vasas), Fekete Gergő (FTC), Hárai Balázs (OSC), Jansik Szilárd (FTC), Konarik Ákos (Szolnok), Manhercz Krisztián (OSC), Mezei Tamás (Vasas), Molnár Erik (FTC), Nagy Ádám (Szolnok), Német Toni (FTC), Pohl Zoltán (FTC), Varga Dénes (FTC), Vámos Márton (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco, olasz)

A férfitorna csoportjai:

A csoport:

MAGYARORSZÁG, Montenegró, Brazília, Georgia

B csoport:

Görögország, Németország, Horvátország, Japán

C csoport:

Spanyolország, Olaszország, Dél-afrikai Köztársaság, Kanada

D csoport:

Szerbia, Ausztrália, Kazahsztán, Egyesült Államok

Borítókép: Märcz Tamás szövetségi kapitány a barcelonai vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján tornáján a negyeddöntőben játszott Magyarország–Hollandia mérkőzésen 2018. július 22-én. A magyar válogatott 12-9-re győzött. Fotó: MTI/Illyés Tibor