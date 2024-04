A 21 éves Kovács Marcell oroszlánrészt vállalt abból, hogy a kiesés elkerüléséért vívott harcban nehéz helyzetben lévő kisvárdai klub szombaton 0–0-lal kihúzta a Groupama Arénában lejátszott bajnokit. A szabolcsiak kapusára a Paks elleni Magyar Kupa-elődöntőben is óriási feladat vár, bár Bognár György csapata is szenvedett az utóbbi mérkőzéseiken. A tolnaiak az élvonalban sokáig tartották a lépést az FTC-vel, sőt vezették is a tabellát, a legutóbbi hat fordulóban azonban egy döntetlen és öt vereség a mérlegük, így jelenleg az övék az NB I legrosszabb formában lévő csapata.

Megijedt a Kisvárda kapusa

A zöld-fehér színekben 2021-ben bajnoki címet nyert, korábban az FTC utánpótlás- és tartalékcsapatában is szereplő Kovácsnak a hétvégén tíz hárítása – ebből nyolc reflexvédés – volt. Ennek ellenére szombaton nem őt, hanem a bajnoki címét a Kisvárda elleni döntetlennel bebiztosító Ferencvárost ünnepelték a lefújáskor a pályára özönlő szurkolók – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Őszintén megijedtem, hirtelen nem tudtam, hogy mi történik, a mérkőzés hevében a csapattársaim és én is elfeledkeztünk róla, hogy az ellenünk elért döntetlennel bajnok lesz a Ferencváros. Amikor lefújták a meccset és beengedték a szurkolókat, hamar leesett, hogy egy bajnoki cím ünneplésének részesei lettünk. Gratulálok a Ferencvárosnak az újabb bajnokságához

– nyilatkozta Kovács Marcell, akit volt csapattársai, az FTC kapusai, Dibusz Dénes és Varga Ádám is köszöntöttek.