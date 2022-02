Kummer-Gál Kata szolnoki fotós mindennapjait most a kisfia tölti ki. Közösségi oldalán nemcsak az anyaság szépségét, de a nehezebb pillanatokat is megmutatja. Legutóbb arról posztolt, hogy az édesanyák sem szűnnek meg embernek lenni a gyermek érkezése után, és az édesapák fontosságát is hangsúlyozta bejegyzésében.