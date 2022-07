Szerda reggel a Damjanich János Múzeum előtt elhaladó járókelők arra lettek figyelmesek, hogy az intézmény főbejáratánál álló Balogh Béla szoborra valaki egy szemüveget tett. A „jelenséget” akkor többen is lefotózták, a képekből a közösségi oldalakra is felkerült néhány. Volt, aki megmosolyogva konstatálta a látottakat, ám olyanok is akadtak, akik nem tartották ízlésesnek az efféle tréfát.

Az intézmény arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a szemüveget valaki időközben már le is vette a szoborról, s mivel az alkotásban nem keletkezett kár, az ügyben nem tesznek lépéseket.