„A megunhatatlan füge. Egyre édesebb!" – írta Instagram oldalán Marsi Anikó. A szolnoki születésű műsorvezető előszeretettel gondozza kertjüket, amiben füge is található. Anikó posztjában egy érdekességet is elárult követőinek: a füge leveléből szörpöt is lehet készíteni.