Nem minden madarunk vonul el télen melegebb tájakra, sok faj a hideg évszakokra is itt marad, illetve sok esetben a környező, zordabb téli időjárású területek madarai is nálunk telelnek át. Fontos tudni, hogy az itt maradó, és ide érkező madarak emberi segítség nélkül is képesek átvészelni a hideg hónapokat – hívja fel a figyelmet téli madáretetéssel kapcsolatos összefoglalójában a Magyar Madártani Egyesület. Azért maradnak, vagy vándorolnak hozzánk ezek a madarak, mert itt a őszi, téli időszakban is megfelelő táplálékot találnak. Ha mégsem, gond nélkül területet váltanak és továbbállnak. Tehát nem szükségszerű etetni őket, ám megtehetjük, amíg ezzel nem teszünk kárt bennük. Éppen ezért fontos ismerni az etetés „szabályait”.