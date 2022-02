Már 1936-ban a világhírű Nobel-díjas tudós, Dr. Szent-Györgyi Albert is kijelentette, hogy a szőlőmag tartalmazza az egyik legtöbb természetes antioxidánst. Azóta pedig egyértelműen bebizonyosodott, hogy ez az anyag képes gátolni a gyulladásos folyamatokat, így a daganatok kialakulását is. De a szív oxigénhiányos állapotának megelőzésében is óriási szerepet játszik. Kiváló hatással van a vérkeringésre, és erősíti az immunrendszert. Érdemes napi egy-egy kiskanállal fogyasztani belőle.