Szolnokon is egyre népszerűbb az ételmentés a helyi üzletekben

A vármegyeszékhelyen is elképesztő gyorsasággal robbant be a „muncholás”, azaz ételmentés. A munch applikáció segítségével az éttermek, pékségek, kávézók és más, élelmiszerrel foglalkozó cégek olyan ételeket tudnak megmenteni, amelyeket a nap végén kidobnának. Ezeket az árucikkeket több mint negyven százalékkal olcsóbban vásárolhatják meg. A szolnoki származású Kis Izabella számtalan környezetvédelmi témában gyakorlott. Most az ételmentés kapcsán kerestük fel, hogy megossza velünk tapasztalatait.

Philip Mercédesz imádja a munch által nyújtott ételmentő meglepetéseket Fotó: Köllő Judit

Egyszer valahol az interneten olvastam, hogy a földünk mezőgazdasági területének a harminc százalékát használjuk fel olyan élelmiszertermelésre ami később nem kerül az asztalra – mondta el Kis Izabella. – Ez számomra azért volt megdöbbentő, mert a népesség folyamatosan nő, ami azt eredményezi majd, hogy még több élelmiszerre és földterületre lesz szükség. Éppen ezért fontos, hogy egyre tudatosabban vásároljunk és főzzünk. Nőként feladatomnak tekintem, hogy az ételek elkészítésével ne pazaroljak. Erre szerintem nagyon jó megoldás a munch, ami lehetővé teszi azt, hogy a még jó állapotban lévő pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, vagy éppen melegételt megvásároljam. Nem mellesleg igen pénztárcabarát megoldás is, hiszen sokat spórolhatunk vele. A munch alapelve, hogy kizárólag friss, fogyasztható és érintetlen étel kerülhet bele a csomagba, illetve az étteremnek az étel eredeti áránál minimum negyven százalékkal kell olcsóbban kínálnia a csomagokat. Philip Mercédesz több vármegyei üzletben is vásárol, ahol számtalan jó fogásra akadt már. – Nagyon szeretem az ételmentést – fejtette ki lapunknak a fiatal környezetvédő, Philip Mercédesz. – Sajnos elég sok termékre érzékeny vagyok, ezért minden mentesen kell étkeznem. Ez a fajta életmód igen költséges, ezért folyamodtam a munchoz. Jó megoldásnak tartom, hogy olcsóbban vásárolhatunk olyan termékeket, amik még ehetőek és elfogyaszthatóak. Minden alkalommal figyelem a lehetőségeket, így elég könnyen hozzájutok a legjobb választásokhoz. Legjobb tudomásom szerint sok helyen még az ott dolgozók sem vihetik haza a megmaradt, még jó állapotban lévő termékeket, így a legtöbb kukába kerül. Számomra nem csak azért fontos ez a művelet, hogy ételt mentsek, hanem hogy általa olyan éttermeket és pékségeket is kipróbálhattam, amiket egyébként nem tettem volna, hiszen túl drágák a pénztárcámnak. Ebből adódóan számtalan mindenmentes süteményt és főttételt próbálhattam ki az ételmentés segítségével. A tiszavárkonyi Vereb Krisztina arról számolt be, hogy több ezer forintot tud megtakarítani a muncholás segítségével. – Sokszor járok Szolnokon, így állandóan figyelem a munch applikációját, ahol kifizetem a terméket és a megadott időintervallumban bemegyek a boltba átvenni őket. Nekem még sosem volt rossz tapasztalatom az ételmentéssel, mindig nagyon jó állapotú termékeket kaptam. Hasznos ételmentő tipp a fűszerek jegelése A zöld fűszerek elengedhetetlen kellékei a konyhának. Előfordul, hogy nem mindig lehet belőlük frisset kapni, ráadásul általában nagy csomagban árulják, ami valljuk be, nem mindig szerencsés. Kis Izabella arra is felhívta a figyelmünket, hogy akár jégkocka segítségével is tartósíthatjuk ezeket az igen hasznos fűszereket. – Előfordul, hogy fűszerekből is több marad a kelleténél – mesélte a szolnoki zöld aktivista. – Ilyenkor jómagam egy kis plusz ráfordított energiával apróra összevágom a fűszert és extra szűz olivaolaj segítségével összekeverem. Az ezt követően kapott masszát jégkocka tartóba öntöm és lefagyasztom. Mindezt később bármikor felhasználhatom főzéshez, vagy akár salátákhoz is.

