– A legutóbb megjelent, a Nagykunság szerelmes földrajza életének hazai, szűkebb környezetéről szól, s most újra másik szenvedélye, a török kultúra felé fordult. Hová húz igazából a szíve? A hazai törökök, vagyis a kunok, illetve a keleti rokonok felé?

– A Nagykunság a szülőföldem. Minden, ami fontos az embernek, a mércét és mértéket, amellyel a világot és magamat mérhetem, innen kaptam. Azt hiszen, hogy amit csakis én tehettem a Nagykunságért, ahhoz, hogy feltárjam, összegezzem a népi kultúra keleti örökségét, mindenképpen kellett a törökségi kultúrára való kitekintés. Nagy út volt, sok utazással, de megérte, mert bár nem mérhetem magam Györffy Istvánhoz, de a török kutatásokban az ő vonalát követtem. Közben persze szerelmem lett Anatólia, a törökországi törökség néprajza. De mindig igyekeztem a mérleget egyensúlyban tartani.

A Nagykunság a kenyeremet adta, és az ember szíve is ott legyen, ahol a kenyerét szeli. Ugyanakkor a másik a szerelem, a szenvedélyes kaland a török kultúrával szintén kitöltötte az életemet. Jó választás volt! Nagyon szeretem azt az országot! Már otthon érzem magam ott is, de egy hónap után mindig haza kell jönnöm, mert olyan honvágyam van, hogy nem is bírnám tovább.

– Amint útjára bocsátotta a mostani munkáját indul Törökországba. Milyen tervekkel veszi újra kézbe a vándorbotot?

– Szeptember közepén utazok. A hagyományos árucsereformák, a középkori kereskedelem nyomai, a hánok, karavánszerájok világa és persze a népművészet érdekel. Bursába, a selyemút egyik állomására készülök, emellett a közeli Iznik, az ókori Szmirna, a 16.századi kerámiaközpont érdekel. Izniki kerámiák egyébként szép számmal fordulnak elő a hazai leletanyagokban is, azonkívül szemmel látható a magyar népi fazekasság és a török kerámia közötti kapcsolat is. Tavaly már jártam ott, de most úgy érzem, újra vissza kell mennem. Nagyon érdekes, hogy az izniki fazekasok évszázadok óta ugyanazokat a színeket és mintákat alkalmazzák. Iznik álomszép, meghitt kisváros aprócska műhelyboltokkal. Persze érdekel a népművészet más területe is, kiváltképp a hímzések, motívumok világa, ami bátran mondhatjuk, végigvezethető az Altajtól a Duna-tájig. November végén még egyszer elutazok majd, akkor Muglában az ottani egyetem által szervezett konferencián veszek részt, így ennek az évnek is jó lesz a mérlege.