Ha Don Quijote száz éve szeles időben erre járt volna, bizonyára megmérkőzik ezzel az óriással is, s a lapátok itt is kikapják nyergéből az elmés nemes lovagot. De ma már nem. Az idő lekötözte a szélmalmot, a búsképű is belefáradt mindenféle küzdelembe. Talán rájött, hogy a mai világ már meg sem mutatja az ellenség arcát. Manapság a jó vagy a vélt jó nem találkozik a gonosszal, a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság pedig nem kerül testközelbe a világ érdekelvű működtetőivel. Don Quijote meghalt. Eltemettük magunkban.