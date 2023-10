– Miért fontos, hogy a gyerekek rendszeresen mozogjanak?

– Elsősorban a testi, fizikális egészségük miatt, hiszen nagyon sokat ülnek az iskolapadban. Azért fontos a mozgás, hogy aktívak legyenek, hogy jó keringésük, jó kedvük legyen, mert bizony ebben is szerepe van a mozgásnak. Azért is hangsúlyos, mert így le tudják vezetni a feszültségüket, s a mozgás által testileg, lelkileg nyitottabbá válnak.

– Mik a tapasztalata munkája során? Mennyire nagy e téren a probléma?

Sajnos nagyon nagy. Egyrészt amit említettem, a sok egyhelyben ülés miatt. Ez különösen a kicsiknél nagysúlyos, hiszen nekik óriási a mozgásigényük. Régen, a mi időnkben ritka volt az olyan gyerek, fiatal, aki nem sportolt, ez ma már sajnos nem így van. Alig van gyerek, aki rendszeresen sportol.

– Erre nem megoldás a mindennapos testnevelésóra?

– Segíthet. A kérdés csupán az, hogy ezeket a tanórákat milyen feltételekkel tartják meg, mennyire bújnak ki ezek alól a gyerekek, az is fontos, hogy milyen fejlesztések történnek ezeken az órákon.

– Van olyan korosztály, amelyiknél súlyosabb a helyzet?

– Véleményem szerint minden korosztálynál súlyos a helyzet. Manapság inkább különórákra járnak a gyerekek, korrepetálásra vagy éppen tehetséggondozásra hordják a szülők őket. A sportra sokkal kevesebb idő és energia jut.

– Mi történik ezekkel a gyerekekkel, ha nem változik ez a helyzet?

Sok a frusztrált, stresszes, szorongó gyerek. De sajnos olyan teljesítménykényszeres, maximalista világgá alakítottuk a környezetet magunknak is, s sajnos a gyerekeknek is, ami nagy problémát okoz. Ebből tud valamennyit oldani a sport, azok a gyerekek, akik sportolnak, levezetik az energiájukat

– Hogyan válasszunk sportágat a gyerekeknek?

– Vannak olyan fiatalok, akik nem túl kitartóak és váltogatják a sportágakat, vannak, akik keresik a megfelelőt. A szülő felelőssége, hogy navigálja és buzdítsa, hogy legalább egy darabig próbálkozzon az adott sporttal, ha már lesz sikerélmény, akkor változhat a gyerek hozzáállása. Természetesen vannak helyzetek, amikor érdemes váltani. A sport nagyon fontos szerepe még, hogy közösségben vannak a gyerekek.

– Hogyan lehet megtartani a mentális egészségünket?

– Újra és újra kell tervezni magunkat. Mindig meg kell találni azokat az eszközöket, lehetőségeket, amivel ezt megtehetjük. Alkalmazkodni kell a rohanó világunkhoz ebben is. Ha nem rendezzük a lelki dolgainkat, az önismeretünket, akkor nem érezzük jól magunkat, bármit teszünk. Egy jó módszer például a Mediball (egy tai chi mozgásra épülő, kínai eredetű labdajáték) módszere, ahol a fizikai és szellemi és lelki fejlesztés párhuzamosan zajlik. Vannak technikai dolgok, s jó módszer még a tudatos jelenlét is, ami ma egy divatos dolog, de nagy szükség van rá, hiszen manapság sokszor nem vagyunk jelen, mindig készülünk valamire. Nem a jelent éljük meg. Azt is meg kell értenünk, hogy az intellektuális képességünk csak egy pici részünk. Ennél sokkal többrétű az ember működése, nem csak az fontos, hogy ki mennyire okos. A szellemiség, az érzeteink, az érzelmeink legalább annyira hangsúlyosak, ha nem még inkább azok. Meg kell ismerni a képességeinket, amik a mozgással is fejleszthetők.

– Végül: mik a hétköznapi tanácsai?

– Üljünk fel a kerékpárra, álljunk fel a rollerre, közlekedjünk úgy. Jó módszer, ha például szülő és gyerek együtt jár mozogni. Hétvégente kiránduljunk, sétáljunk, biciklitúrázzunk. Mutassunk, mi felnőttek példát a gyerekeknek! Legyünk együtt, hiszen a közösségi élmény nagyon sokat ad az életünkhöz.

