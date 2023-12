– Milyen előkészületeket kell tennünk az ünnepek idején?

– Az adventi koszorúknál különösen fontos figyelni arra, hogy megtegyük a szükséges intézkedéseket. Sokan nem tartják be azt az alapvető szabályt, hogy tüzet nem hagyunk felügyelet nélkül. A gyertya alatt mindig legyen egy szélesebb alátét, amely fémből kell, hogy készüljön. Ügyeljünk arra is, hogy ne függöny közelében vagy asztalterítőn álljon a koszorú. Ezenkívül a fényfüzérek is számos probléma forrásai lehetnek ebben az időszakban. Mint tudjuk, a füzéreknek is van használati ideje, éppen ezért tájékozódnunk kell arról, hogy egyszerre mennyi ideig lehet használni azokat. Az sem mindegy, honnan szerezzük be a különféle eszközöket. Aluljáróból vagy lepukkant járműből semmiképp se vásároljunk! Válasszuk inkább a villamossági szakboltokat és áruházakat, ahonnan számlát is kapunk. Érdemes figyelni továbbá a termékek „CE” jelzésére, ami azt jelenti, hogy az adott termék megfelel az Európai Unió előírásainak, szabványainak. Mindezek mellett azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a beltéri fényfüzéreket tilos kültéren alkalmazni.

– Milyen tűzoltási módszereket ajánl?

– Először a megelőzésre hívnám fel a figyelmet. Az egyik legfontosabb a füstérzékelő használata. Ez a készülék már a füst legkisebb jelenlétére is egy rendkívül hangos, sípoló jelzést ad. Ha kicsi a tűz, lehetőség van arra, hogy a házban élők mihamarabb beavatkozhassanak, és megakadályozzák annak terjedését. Ez a néhány ezer forintos készülék egyébként hosszú évekre garantálhatja az otthonok biztonságát. A másik, amit javasolnék, a porral oltó. A kisebb tüzeket ezzel kiválóan el lehet oltani…

– Alapvetően vízzel oltjuk a tüzeket. Ez mindig jó módszer?

– Csak bizonyos esetekben. A főzésből és sütésből fakadó baleseteknél viszont előfordul, hogy a sütőben lévő zsiradék annyira felforrósodik, hogy végül lángra kap. Ilyenkor sokan ráöntenek a tűzre egy pohár vizet, gondolván, hogy ezzel minden megoldódik. Holott ez egyáltalán nincs így. Hiszen, amint kölcsönhatásba lép a zsiradék a vízzel, egy óriási lángoszlop keletkezik. Ha a tűzhelyen kap lángra valami, akkor zárjuk el a gázt, és tegyünk az ételre fedőt. Ezzel ugyanis elzárjuk az oxigénutánpótlást. Tegyünk ugyanígy a sütőben lévő étel esetében is.

– A karácsonyi készülődés során folyamatosan használunk konnektorokat. Mit tegyünk akkor, ha ezek lobbannak be?

– A porral oltó készülékek képesek oltani a szilárd, a légnemű és a folyékony éghető anyagot egyaránt. Elektromos tüzet soha ne oltsunk vízzel, mert az még nagyobb problémákhoz vezet. Sajnos sok házban elavult az elektromos hálózat, ezért az épület nem bírja el a fokozott terhelést. A balesetek elkerülése érdekében érdemes évente átvizsgáltatni szakemberrel otthonunk elektromos hálózatát.

– A fűtőberendezések is fokozott igénybevételnek vannak kitéve...

– Ezekre a rendszerekre, sőt a hozzájuk csatlakozó kéményekre egyaránt figyelni kell. Vegyes tüzelésű kazánnál és kandallóknál kokszosodás léphet fel. Ha nem megfelelő tüzelőanyagot használunk, akkor a kémény belseje idővel elkátrányosodik. Egyre jobban beszűkül a keresztmetszet, a belső hőmérséklet megnő, a kátrányréteg pedig kigyullad. A tűz ezután a tetőre is átterjedhet. Javasoljuk, hogy válasszunk jó minőségű fűtőanyagot. Arra kérünk mindenkit, hogy ne tegyünk mindent válogatás nélkül a tűzre, és a kéményeket is rendszeresen ellenőriztessük.

