A kulturális események mellett hagyományos disznótorok színesítik a programokat hétvégén a Jászkunságban

Még hétvégén is kitartanak a magyar kultúra napjának programjai, számos kiállításmegnyitó és könyvbemutató várja az érdeklődőket a vármegyében. Emellett az ilyenkor szokásos, hagyományos disznótorok is megörvendeztethetik a magyar konyha kedvelőit. Aki pedig aktívabb kikapcsolódásra vágyik, bagolylesre, vagy korcsolyázni is elmehet.

SZOMBAT SZOLNOK Reggel 8 órától vidám disznótorra várják az érdeklődőket a Pletykafalu közösségi terében. 10 órától hájas tészta készítés, 11-kor pecsenyekóstoló, 12 órától kezdődik a hagyományos hurka és kolbásztöltés, tepertősütés, töltött káposzta készítés. 11-től 13 óráig a Sodrás zenakar, 13.31-tól 14 -ig pedig Bihari Gellért humorista szórakoztatja a jelenlévőket. Délelőtt 10 órától 13 óráig Ezoterikus napot tartanak a Hild Viktor Könyvtárban. Az eseményen életmódvezetési tanácsokkal és különböző jóslásokkal is megismerkedhetnek a résztvevők. JÁSZSZENTANDRÁS Reggel 8 órától lehet gyülekezni az I. Jászszentandrási toroskáposzta főzőverseny a Jászszentandrás campinc szociális helyiségében. A verseny 9 órakor a nyersanyagok kiosztásával indul, a csapatok 13 óráig adhatják le a kóstolót. Az eredményhirdetés 14 órakor várható. Az esemény ideje alatt orjalevest, hurkát és kolbászt is lehet kóstolni. TÚRKEVE Délelőtt 10 órától kezdődnek a II. Bafolyfeszivál és Nagykun Madarász Találkozó programjai a Madarász Károly Művelődési Házban. Az eseményen kiállítások, gyermekfoglalkozások, előadások várják a résztvevőket, este 19-től hajnal 3 óráig tartó Bagolybankett zárja az aznapi programokat. RÁKÓCZIFALVA Szolnoki gyülekezővel tanösvény túra indul Rákóczifalva busz-végállomásától a tanösvényen át egészen vissza Szolnokig. A 16 kilométeres túra résztvevői a szolnoki buszpályaudvaron reggel 7.50-kor találkoznak, a busz 8 órakor indul Rákóczifalvára. A túra várhatóan kora délután ér véget.

Ünnepi kürt hangversenyre várják az érdeklődőket 17 órától a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében a magyar kultúra napja alkalmából. A nagyszabású produkcióban több kürtegyüttes és neves kürtművész lép fel. RÁKÓCZIÚJFALU Kicsiknek és nagyoknak is szóló diavetítést tartanak a könyvtárban 14 órától Kalandozás a mesék világában címmel a magyar kultúra napja alkalmából. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY A községházán 14 órától kezdődik a Helytörténeti kötetek bemutatója című esemény, melyen Lukácsi László-Müller Attiláné-Simon Károly: A zsidóság emlékezete Jászalsószentgyörgyön, valamint Vízi Ferencné Kobela Terézia Anikó: Szentgyörgyi életünk című kiadványát ismerhetik meg az érdeklődők. TISZAFÜRED Továbbra is várja látogatóit a Tiszafüredi Műjégpálya. A város főterén található 200 négyzetméteres pálya a hétvégén délután 14-től este 20 óráig tartó nyitvatartással üzemel. Ezen a napon 16 órától Táncos Kori Buli is lesz, melyen fellép a Tiszafüredi Twirling Táncstúdió, a jó zenét pedig Dj John Carter biztosítja. VASÁRNAP TÚRKEVE Reggel 9-től 11 óráig tartó bagolylessel folytatódik a szombaton elkezdett II. Bafolyfeszivál és Nagykun Madarász Találkozó a Kálvin út-Berentey út sarkánál Kovács Ágnes, dr. Gyüre Péter és Molnár Géza vezetésével. RÁKÓCZIÚJFALU A közösségi színtérben popcornos mozit tartanak, melyen a A jóreménység szigete című filmet lehet megtekinteni magyar kultúra napja alkalmából.

