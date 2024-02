Községházánál strázsáló fenyők, parasztház, szőlő, vadvirág, királyszobor árnyas fák alatt, harangtorony, biciklisek, kamaszkorú katolikus templom, keskenyvágányú kisvasúti emlékhely, gazdasági udvar csacsival, kecskékkel, s mintha birkákkal is, közlekedési tükör, ami meghajlítja az egyenest, átmozgatja az arányokat. Ezeket dünnyögi a szerző, amikor verbalizálja a képeket, válogat, akkor most melyiket, melyikeket írja meg, hogyan ragadjon meg egy hangulatot, egy aprócska valóságdarabot, amit kibonthatna egyszerű vagy bonyolult mondatokban, mintegy képszövegként.

Jeneiek, mormolja a szerző, a falu fiatal, de fogyó népességgel, lehetnek vagy másfélezren. Ő is, vagyis én is Jenei vagyok, de most a tiszajeneiekről lesz szó, a családom Jenei-ága viszont dunántúli. Egy nagyon kedves szolnoki ismerősöm játékosan rokonának is fogadott, mert az atyafiságában vannak Jeneiek, akik somlójenőről származnak, mi meg Veszprém környékéről, s hogy hát akkor biztosan lehet valami közös ős a famíliáinkban. Lehet, nem tudom, nem jártam utána.