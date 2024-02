Ottjártunkkor, a kora délelőtti órákban már javában zajlott a sertés feldolgozása. Ahogy azt korábban hírportálunkon megírtuk, a hagyományőrző disznóvágás lelkes szervezőcsapata rendkívüli álláshirdetést tett közzé, hogy biztosítsák a jó munkabírású, tapasztalt szakembereket a mára igazi örömünnepé vált rendezvény zavartalan lebonyolításához. Jelentkezőkből bizony nem volt hiány, felvettek mindenkit, aki hozzá akart járulni a program sikeréhez, így kora reggel munkába állhatott a fogópálinka kiöntő és hörpintő, az ólajtó csapkodó, a füst szürkítő, a hagymától könnyező, a hurkatöltő célgép kezelő, a böllér simogató, a pörköltszaft kóstoló, de kolbászbűvölőkkel és türelmesen várakozókkal is szép számmal találkoztunk.

A szervezők jó munkabírású, tapasztalt szakemberekre bízták a disznó feldolgozását Jászkiséren

Fotó: Pesti József

A munkavédelmi oktatást követően látástól-vakulásig dolgoztak igazságos munkamegosztásban, a különleges jogkörrel rendelkező böllér irányításával. A tüzes fogópálinka felhörpintése után szakszerűen kábították el a disznót, majd a fiatalabb korosztálynak bemutatták a szalmával perzselés fortélyait. A sertés kormos bőrének lecsutakolása után elkezdődhetett az állat bontása, darabolása és feldolgozása. Közben megálltak egy-két erőt adó „körmös” pálinka hörpintésére is. Nagy szükség volt a szorgos-dolgos, hozzáértő kezekre, ezért a jól összehangolt munka folyamatába bárki bekapcsolódhatott. Reggelire hagymás sült vért kínáltak kenyérrel és savanyúsággal a közösségi eseményre érkező vendégseregnek, ebédre pedig sertéspörkölt került az asztalra.

De mi készül vacsorára? – kérdeztük Sebők Péter böllért.

– A jól megérdemelt munka után természetesen disznótoros ételek, orjaleves, hurka, sült kolbász és töltött káposzta lesz a vacsora. A hagyományos jászsági ízvilág szerint, friss alapanyagból készül minden finomság – avatott be a részletekbe. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is disznótoros vacsora koronázta meg a vidám, jó hangulatú rendezvényt, mely kiváló alkalmat adott egy kis nosztalgiázásra, baráti beszélgetésekre is és nem utolsósorban jótékonysági célokat szolgált.

– Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre több érdeklődő, köztük gyermek és fiatal látogat el a Jászkiséri Hagyományőrző Disznóvágásra, melyet immár hatodik alkalommal szerveztünk meg. Az összetartozás jegyében az a célunk, hogy mindenki jól érezze magát és emellett a közösségünket segítsük, szolgáljuk. Idén a rendezvény bevételét a térfigyelő kamerarendszer bővítésére és a váradók támogatására ajánlottuk fel – mondta el érdeklődésünkre Köntés Mihály, a rendezvény egyik lelkes főszervezője. Pócs János országgyűlési képviselő és Lukácsi György polgármester is ellátogatott a programra, melyet lovaskocsikázás, kicsiknek és nagyoknak szóló játékok színesítettek.