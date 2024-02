A Jászságban tapasztalható munkaerőhiány már a jászkiséri hagyományőrző disznóvágás lelkes szervezőcsapatát is sújtja, ezért nem mindennapi álláshirdetést tettek közzé. Fogópálinka hörpintőt, füst szürkítőt, hurkatöltő célgép kezelőt, hagymától könnyezőt, ólajtó csapkodót, böllér simogatót, pörköltszaft kóstolót és türelmesen várakozót is keresnek a VI. Hagyományőrző Disznóvágásra, melyet február 24-én, szombaton rendeznek meg a Diófa Vendégház udvarán. Rendkívüli és kihagyhatatlan, amit munkavállalóiknak kínálnak: határozott idejű munkaszerződést látástól-vakulásig, a kolbászhoz hozzáadott paprikamennyiséghez való beleszólás jogát, de az „odaneégjenazsír” mondat gyakori használatának lehetőségét is ígérik.

Bónuszként pedig aki jól bírja a munkát és talpon marad, részt vehet a „Ki veri fel a legnagyobb port?” versenyen az esti mulatságon. Felhívásukban az szerepel, hogy az álláshirdetés megosztói között a malac farkát sorsolják ki. A hagyományőrző disznóvágás ebben az évben is jótékonysági célokat szolgál, a rendezvény teljes bevételét a Vöröskereszt helyi szervezetén keresztül a véradók és a véradás támogatására ajánlják fel.