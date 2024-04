Elindult a hátrányos helyzetű fiatalokat támogató Mesterségek Műhelye pályázat Jászberényben.

Az Erasmus+ támogatásával megvalósuló projekt nyitórendezvényét nemrég tartották a Birs Vendégházban, ahol Hamar Kata programszervező ismertette az egy évig tartó program céljait, elemeit. Kiemelte, hogy elsősorban az enyhe értelmi fogyatékos és a részképesség zavarral küzdő fiatalokra fókuszálnak. Napjainkban Európában és Magyarországon is jelentős a NEET-fiatalok aránya, akik a középiskola elvégzése után nincsenek jelen sem az oktatásban, sem a munkaerőpiacon. A program egyik fontos célja, hogy megelőzzék ezt az élethelyzetet, jövőképet mutassanak az érintetteknek és segítsék az oktatásból a munkába való átmenetet. Ennek érdekében kapcsolatokat építenek ki a fiatalok, a pedagógusok, a munkáltatók és a döntéshozók között. Emellett fontos szerepet kap a közösségépítés, a foglalkoztatáshoz szükséges kompetenciák fejlesztése is. A résztvevőket karriertanácsadás, önismereti foglalkozások és motivációs tréningek is segítik.