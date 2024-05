A Rózsadomb utcába riasztották a tűzoltókat, ahol a robbanás után lángok is felcsaptak. A helyszínre a kunszentmártoni és a szarvasi tűzoltókat riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett két vízsugárral oltották el a lángokat, majd az utómunkálatokat is elvégezték.

A felrobbant ház

Fotó: Donka Ferenc

A házban ketten laktak, információnk szerint a mentők mindkettőjüket égési sérülésekkel szállították Budapestre. Az ott lakók elmondták, hogy a házban egy 50 év körüli anya lakott a 10 év körüli gyermekével. Hallották a hatalmas robbanást, az egyik szomszéd az anya segélykiáltását is hallotta. Az eset éjszaka fél kettő körül történt, volt aki nem is mert kimenni, mert nagyon félt. A tűzoltók reggelig dolgoztak, de a katasztrófavédelem a rendőrséggel együtt még délelőtt is folytatta vizsgálatot a helyszínen.