Brutális eset történt egy szolnoki középiskolában: egy kilencedikes diák nemes egyszerűséggel megpróbálta agyonverni tanárát egy székkel...

Ezzel a székkel próbálta agyonverni tanárát egy kilencedikes diák egy szolnoki középiskolában

Fotó: Szolnoki Járási Ügyészség

„Irritáló vagy, és megöllek!”

Az esethez bő másfél évet kell visszamenni az időben. A vád szerint 2022 októberében épp történelemóra zajlott abban a – Szolnoki Járási Ügyészség által nem nevesített – szolnoki iskolában, ahol a brutális jelenetsor lezajlott. Történt, hogy egy diák tanári engedély nélkül kiment a mosdóba. Miután visszatért a terembe, a tanárnő figyelmeztette, hogy legközelebb kérjen engedélyt, ha mosdóba megy.

A konfliktus itt talán még el is ülhetett volna, mivel a diák megértette ezt, és ígérte, legközelebb kikéredzkedik. Csakhogy mikor a tanárnő utóbbi padtársához – a későbbi vádlotthoz – fordult, kérve, hogy folytassák a megkezdett feladatot, az így felelt:

Kurvára irritáló vagy!

A tanárnő ekkor felszólította a tanulót, ismételje meg, amit mondott. De hiába, mondanivalója nem vált szívélyesebbé, sőt, meg is toldotta egy fenyegetéssel, mondván: „irritáló vagy, és megöllek”.

Megpróbálta agyonverni tanárát

A tanár erre kiküldte a diákot a teremből, ám ehelyett az megragadta és felemelte székét, odament oktatójához és többször is lesújtott rá. Az ütések a tanárnő fején és karján csattantak. Ki is hátrált a folyosóra, ám dúvaddá vált nebulója oda is követte – jóllehet már szék nélkül –, és ököllel még fejbe verte párszor. A tanárnő végül bemenekült a tanári szobába.

Felfüggesztettel megúszhatja?

Az esetről hírportálunkat pénteken tájékoztató Szolnoki Járási Ügyészség azt közölte, a tanárnő a bántalmazás következtében zúzódásokkal és törésekkel járó, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. A diák a székkel – nagy erejű, fejre irányuló ütés esetén – halálos koponyasérülést, agysérülést is okozhatott volna.

A támadás kapcsán – írta az ügyészség – a fejre irányuló nagy erejű ütések miatt ezért a ténylegesen elszenvedett sérülésnél súlyosabb, életveszélyes sérülés kialakulásának reális esélye is fennállt, ami csak azért maradt el, mert a tanárnő védekezett.

Az ügyészség vádiratában – a nyomozás során négy hónapig letartóztatásban lévő, majd azóta bűnügyi felügyelet alatt álló – vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztést és pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta. Továbbá azt, hogy a bíróság rendelje el a vádlott részvételét szorongást, agressziót kezelő pszichoterápián. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék dönt.