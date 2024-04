A Jászkunság bővelkedik gyógyfürdőkben, de az országhatárainkon belül számos kirándulásra alkalmas helyet is találhatunk, egyre népszerűbbek viszont a külföldi utak. A vármegyében élők legtöbbször tengerparti úticélt választanak, amikor a nyaralásukat tervezgetik.

Weinrauch Tamás, a szolnoki Klan Tours utazási iroda ügyvezetője elmondta, ügyfeleik szívesen választják a tengerparti nyaralásokat

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– Március 31-ig tartott az előfoglalási időszak, aki utazni akart, jelentkezett az elmúlt hónapokban, melyek nagyon erősnek bizonyultak – mondta Weinrauch Tamás, a szolnoki Klan Tours utazási iroda ügyvezetője.

Őszre még van néhány hely horvátországi utazásra

– Számos buszunk tele van már, ami nyáron Bulgáriába vagy Olaszországba indul. A horvátországi régióba még vannak helyeink őszre – sorolta.

Az egy, de még a három-négy napos kirándulások is kedveltek az utazóközönségük körében. Az úticélok között szerepelnek például a Plitvicei tavak. A tapasztalataik szerint továbbra is Törökország a legnépszerűbb.

– Ár érték arányban nagyon jónak számít Törökország. A szállodák ellátása kiemelkedő, megfelelőek a családi ajánlatok és látnivalókban is gazdag, sokan, akik megpróbálták egyszer, többször is visszatérnek. Erős törzsutas közönségünk van, akadnak közöttük, akik a megszokott helyeket keresik, de a többség szereti, ha mindig egy picit máshova mehetnek. Meg lehet találni minden kategóriát, szerényebbet, olcsóbbat, a határ viszont a csillagos ég. Egy 4 fős család 1,4 millió forintért repülővel el tud menni egy háromcsillagos török szállodába all inclusive ellátással – magyarázta.

A távoli országokba főleg repülővel utaznak a szolnokiak

A többség inkább repülővel utazik a bolgár, a török és a görög utakra, busszal ugyanis 22-24 óra lenne az út.

– Ezen az útvonalon problémát okoz a török vendégmunkás áradat, mikor mennek haza a nyári pihenőre és amikor visszatérnek a nyugat-európai országokba. Bár a röszkei határátkelőnél több fejlesztés is van, a buszokat hamarabb átengedik, még így is előfordulhat 4-6 óra várakozás. Az autósok esetén ez 10-14 óra is lehet. A repülő viszont drágább, például egy bolgár út esetében 350-360 ezer forint fejenként, addig busszal ugyanez megvan 200 ezer forintból. Egy 4 fős családnak ez már jelentős összeg – foglalta össze az előnyöket és a hátrányokat Weinrauch Tamás.

Télen az egzotikus országok kedveltek

A szolnokiak is szívesen utaznak télen egzotikus országokba.

– Egyiptom népszerű, Sharm el-Sheikhet viszont kevesebben választják a közeli háború miatt. Félnek az emberek, pedig ott nincs semmi probléma. Tunézia kisebb kihagyás után van fellendülőben – részletezte Weinrauch Tamás.

Térségünk értékeivel is megismerkedhetünk

Immáron 25. alkalommal rendezik meg jelenleg az ország egyetlen vidéki utazási kiállítását Szolnokon. Április 19-én és 20-án az Aba-Novák Agóra előtti teret rendezik be, színpadi programokra is készülhetünk. Természetesen bemutatkozik a Tisza-tó, a díszvendég ezúttal Veszprém és Reutlingen lesz.