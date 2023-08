Az előfoglalási szezon lezárulta után bizakodóak voltak a nyarat tekintve a jászkunsági utazási irodák. A kínálatukból idén is a tengerparti úticélok voltak a legnépszerűbbek, sokan Török-, Olasz- és Görögországot választották. Félpanziós ellátások mellett döntenek a legtöbben, a tapasztalatok szerint a családok is szívesen ülnek repülőre. Minél hamarabb foglal valaki, annál olcsóbb az adott út, a december 31 mellett a március vége is fontos időpont, ekkor járnak le az előfoglalási kedvezmények. A szerencsésebbek az utolsó pillanatban akciósan, last minute utakat foglalnak.

S hogy a szolnokiak milyen utazási tervekkel várják a következő heteket? Nos, hírportálunk kérdésére a legtöbben azt válaszolták, hogy leginkább a belföldi nyaralásokat preferálták, a szervezésnek az anyagi lehetőségeik szabnak határt.

A szolnoki Kiss Bálint ezt megerősítve elmondta, a Balatonra és az országon belül rövidebb kirándulásokra indulnak augusztusban, Gyulára mindenképpen elutaznak majd. Igaz, idén külföldön is voltak már.

Olaszországban már jártunk, amikor tehetjük külföldön nyaralunk, jellemzően a tengerparton. A vizet a család minden tagja imádja, jó idő van és új kultúrákat ismerhetünk meg, új ételeket kóstolhatunk, új mentalitással találkozhatunk. Az volt az idei nyaralásunk egyik tanulsága, hogy milyen kedvesek az olaszok

– mesélte.

Megkérdeztük: Tervez-e még nyaralást idén?

Szabó Botond, Szolnok

Martfűn a cipőgyárban dolgozom, most lesz majd augusztusban az egyhetes leállás, bízom benne, hogy akkor majd szabadságra tudok menni. Egyébként nyáron Mohácsra utazunk a családdal, a bátyám esküvője miatt ott töltünk négy napot. Szívesen utaznék Marosvásárhelyre, a szüleim ott születtek, szeretem azt a környéket és az erdélyi embereket, szokásokat, ételeket. Illetve Horvátországban még sohasem voltam, oda is szeretnék eljutni, ha minden igaz egy barátommal szeptemberben ez is megvalósulhat.

Szabó Botond

Fotó: Kiss János





Julanics Anna, Budakeszi

Változó, hogy hova utazunk, most idén kimaradt a nagyobb nyaralás. A párommal el szoktunk menni egy hétre vízpartra, aztán az ő kislányával a szüleim szigligeti nyaralójában töltünk néhány napot. Most csak az utóbbi lesz, erre jut idő. Ilyenkor leginkább kirándulunk a környéken, meg lehet mászni a tanúhegyeket, de a vízpartot is kedveljük, pancsolunk is egyet. Tervezzük egyszer, hogy az Őrségben fogunk nyaralni, ez nagy álom, talán oda is eljutok egyszer. Ezeken kívül, ha minden igaz néhány napot a bátyámmal Körmenden töltök majd még ősszel.

Julanics Anna

Fotó: Kiss János





Győri Zsuzsanna, Szolnok

Kosdon voltunk egy hetet és még tervezzük, hogy a Tisza-tóra is megyünk öt napot. Kosdon egy hittanos tábort tartottak, melynek részeként a vácrátóti botanikus kertet, a váci püspöki palotát is megnéztük, sőt néhány múzeumban is jártunk. Elsősorban egyébként is belföldön nyaralunk. A Tisza-tónál tervezünk behajózni, beevezni a nádasba madarakat nézni. Testvéreimmel többen megyünk, négy gyermek és a felnőttek, így lesz nagy közös családi nyaralás. Ha egyszer lehetőségem adódna Hawaiira vagy Délkelet-Ázsiába utaznék.