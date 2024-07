– Évek óta népszerű a park, a „mászós” élmény egy kicsit komfortzónán kívüli tapasztalat, sokak számára talán ezért is olyan csábító – kezdte Molnár Lajos, a kalandpark sajtószóvivője. Hozzátette, ahány ember, annyi hozzáállás, ám ide elsősorban kellemes élményekért érkeznek a látogatók.

– A gyerekek is élvezik a számukra kialakított pályát, amely természetesen jóval könnyebben teljesíthető, mint a felnőtt szakasz – magyarázta. A kicsik egy méteres magasságban haladhatnak akadályról, akadályra. Ezzel szemben a felnőttek, három, négy, de akár öt méteren teljesítik az egyes elemeket, amelyek teljesíthetőség szempontjából is változatosak.

A kalandpark nagy élményt nyújt a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt

Fotó: Mészáros János

A kalandpark tava fölött vár a legnagyobb izgalom

– Egyénfüggő, hogy kinek melyik szakasz nehéz, vagy hol van szüksége egy kis biztatásra. Ám a tó felett kialakított tiroli csúszópálya a legerősebb adrenalinfelelős – fogalmazott Molnár Lajos. Persze megesik, hogy valaki úgy dönt, egy ponton inkább kiszáll. Ilyenkor a pályát egyébként is felügyelő animátorok, lesegítik az illetőt.

– Szerencsére ez a ritkább eset, általában az jellemző, hogy a kezdeti izgalmak után hamar megjön a bátorság, a jókedv és a látogatók végig mennek az akadályokon. Ez a bizonytalanság inkább a gyerekekre jellemző, de ők is könnyen átlendülnek – magyarázta.